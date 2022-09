Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 7 torna a parlare di Belen Rodriguez e della loro storia d’amore. Non è la prima volta che il gieffino rilascia dichiarazioni sulla relazione avuta con la conduttrice argentina. Insieme hanno avuto una figlia, la piccola Luna Marì. Pertanto, dopo la rottura, è stato necessario creare un rapporto da genitori separati, basato sulla serenità. Nel corso della terza puntata del reality show, Alfonso Signorini decide in diretta di tornare sull’argomento, chiamando in disparte Antonino.

Il padrone di casa manda inizialmente in onda alcuni momenti in cui Spinalbese nella Casa di Cinecittà ha parlato della sua storia con Belen. Non solo, sceglie di mostrare al gieffino le foto che lo ritraggono felice insieme a Luna Marì. Antonino ripercorre così il momento in cui è diventato padre a 25 anni. Ha assistito al parto e ricorda ogni emozione provata quel giorno. “Ho la visuale, il ricordo di quel momento stupendo”, afferma il Vippone. I primi tempi guardava la figlia e non ci credeva ancora.

“Lei era stupenda”, dichiara Antonino. A questo punto, Signorini va direttamente al punto: cosa resta di Belen nel cuore di Spinalbese? Chi si aspettava di ascoltare commenti negativi da parte del gieffino, si sbagliava. Infatti, si lascia andare a un racconto decisamente positivo sulla sua storia con la Rodriguez. Certo, non nega il fatto di aver vissuto una relazione abbastanza turbolenta, per via delle differenze caratteriali e sullo stile di vita. Nonostante ciò, non sente di poter rimproverare nulla alla showgirl argentina sul suo ruolo di madre, anzi. Ecco le parole su Belen di Antonino al GF Vip in diretta.

“È la madre di mia figlia e… guarda è difficile, perché comunque le cose non sono andate. Grazie anche a mia figlia ho capito che non bisogna portare rancore per nulla. Sono riuscito ad avere dei rapporti anche grazie a lei, è stata brava. È stata lei a fare il primo passo per riappacificare, io sono stato sfuggente come sempre. Io spero che loro due siano come lei desiderava quando abbiamo scelto di avere una figlia”

Spinalbese svela così dettagli inediti sulla rottura con la Rodriguez. È stata proprio lei a far nascere un rapporto sereno con Antonino, per la felicità della loro figlia Luna Marì. Alfonso Signorini vuole, però, sapere come mai il gieffino porta spesso la fede al dito. Si tratta di un gesto affettuoso nei confronti della bambina, per cui nutre un amore infinito. Proprio per questo, al momento, non sente la necessità di avere una donna al suo fianco.

“La fede al dito? Non tutti mi conoscono. Molte volte quando non sono con mia figlia tengo a far presente che sono già sposato e attualmente non sono in cerca di niente. Io credo di non riuscire a gestire un altro amore, perché sono completamente invaghito di mia figlia. Non riesco a trovare il pensiero e il tempo, anche se sono giovane e so che accadrà, ma a oggi non è così”

L’ultima volta che ha visto la figlia, prima di varcare la porta rossa della Casa più spiata d’Italia, riguarda il periodo in cui stava muovendo i primi passi. “L’ho portata a pranzo fuori”, rivela. Nel frattempo, sul monitor c’è una foto che lo ritrae abbracciato con Luna Marì. “Se vuoi te la faccio avere, te la metto in una bella cornice”, assicura Alfonso.

Intanto, sui social network, Antonino si posiziona abbastanza bene. Sebbene la sua presentazione durante la prima puntata non avesse conquistato il pubblico, col passare del tempo, Spinalbese è entrato nel cuore dei telespettatori. Infatti, si tratta di uno dei concorrenti di questa edizione più apprezzati.

A far notare questo dettaglio ci pensa anche Giulia Salemi in studio. Quest’ultima fa notare che il gieffino è molto amato su Twitter. Non solo, ammette commossa che la sua storia ricorda molto quella del suo Pierpaolo Pretelli, il quale ha costruito nel tempo un bel rapporto con Ariadna Romero, madre di suo figlio Leonardo.