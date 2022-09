Altre rivelazioni su Belen Rodriguez firmate Antonino Spinalbese. Naturalmente le confessioni arrivano dalla Casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip. L’imprenditore spezzino, chiacchierando con Luca Salatino e Cristina Quaranta, ha confidato diverse questioni relative alla sua famiglia d’origine e a quella che sperava di creare con la modella argentina. Come è arcinoto, la love story con la showgirl è naufragata pochi mesi dopo la nascita di Luna Marì (la bimba è venuta alla luce nel luglio 2021). Forse, però, non tutti sanno che a far saltare il rapporto è stato proprio Antonino. Questo almeno è ciò che ha riferito l’ex parrucchiere ai compagni d’avventura di reality.

Spinalbese ha narrato a Salatino e Quaranta che è da sempre abituato a vivere con le donne. “Mio padre se n’è andato quando ero piccolo, per un anno e tre mesi. Nemmeno me lo ricordo. Però sono io che ci soffro, non mia figlia”, ha dichiarato, riferendosi alla lontananza che in questo momento lo separa da Luna Marì. A questo punto Antonino ha lasciato intendere che è stato lui il principale motivo del naufragio sentimentale con la Rodriguez:

“Quando Luna è nata e io mi sono lasciato, mia mamma mi ha detto: “Guarda mi trasferisco io da te”. Io gli ho detto: “No assolutamente, tu hai mia sorella che è un’altra bambina, devi stare con lei. Perché io ho sbagliato, io ho fatto saltare una relazione”.

Quindi è tornato sull’amore viscerale che nutre nei confronti di sua figlia. A tratti, forse, un legame troppo stretto che avrebbe bisogno di maggiore respiro. Per questo ha confidato che l’esperienza al GF Vip potrebbe dargli una mano a “tagliare il cordone ombelicale”. Poi ha aggiunto che non si sa mai cosa riserva la vita, tornando su suo papà: “Mio padre se n’è andato quando avevo 16 anni e voglio che mia figlia abbia sempre un ricordo di me, di come muovo le mani, ad esempio. È quello che manca a me di mio padre”.

Antonino al Grande Fratello Vip 7: è già scoppiato il gossip per la vicinanza con Ginevra Lamborghini

Antonino è già chiacchieratissimo anche per un’altra vicenda. Molti telespettatori del reality show di Canale Cinque hanno notato una certa complicità con Ginevra Lamborghini. A onor del vero è la ragazza che pare avere un debole per lo spezzino. In più frangenti, nei pochi giorni trascorsi dall’inizio del programma, ha lanciato chiari segnali di interesse nei confronti dell’ex di Belen che si è pure trovato in imbarazzo in certe situazioni. Quel che è sicuro è che l’ereditiera non fa nulla per nascondere una determinata curiosità verso Antonino che, seppur spiazzato da alcuni atteggiamenti della donna, non è sembrato infastidito dalle attenzioni ricevute. Sta per essere imbastita la prima love story del GF Vip 7?