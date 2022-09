Spunta il nome di Barbara d’Urso al Grande Fratello Vip e Pamela Prati rimane impietrita. Nel frattempo monta il gossip all’interno della Casa più spiata d’Italia: protagonisti Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, sempre più complici. Ma si proceda con ordine. Nella notte tra sabato e domenica, Patrizia Rossetti si è appartata e ha parlato fitta fitta con la showgirl sarda. A un certo punto ha fatto emergere il nome della timoniera di Pomeriggio Cinque e la reazione della Prati è stata tutta un programma. Si ricorda che la 65enne campana e l’ex star del Bagaglino, per via del caso Mark Caltagirone, sono andate per avvocati.

“Se a me non piace una persona… allora, ti faccio un esempio: Barbara d’Urso”. Così Patrizia Rossetti a dialogo con la Prati, la quale, non appena ha udito il nome di ‘Barbarella’, ha pronunciato un paio di “no no”, ha alzato la mano e si è voltata dalla parte opposta, lasciando chiaramente intendere di non voler in alcun modo parlare della conduttrice partenopea. Inutile dire che la reazione ha fatto il giro del web.

Non ce la faccio più, sono arrivata al mio limite, per piacereeeepic.twitter.com/dTUHAgcKUh — Paola. (@Iperborea_) September 24, 2022

Grande Fratello Vip 7: Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, il feeling decolla

Capitolo Spinalbese – Lamborghini: tra i due giovani sembra che si stia creando un legame intenso e particolare. Nei primissimi giorni del GF Vip 7 l’ex di Belen Rodriguez ha negato di avere un certo interesse verso l’ereditiera. Ora, però, qualcosa pare che si sia smosso. Sguardi complici, battute poco ‘innocenti’ e carezze hanno scandito le ultime ore dei due ragazzi.

“Cosa stai guardando? Che c’è sopra?”, ha domandato Antonino alla sorella di Elettra, mentre erano seduti fianco a fianco in giardino. Risposta: “Stavo guardando te”. Antonino è parso un po’ imbarazzato. La Lamborghini non ha mollato la presa e gli ha lanciato un altro chiaro messaggio: “Guardami quando ti parlo”. La giovane sembra che abbia le idee assai chiare sullo spezzino. E non è finita qui.

In un altro frangente Ginevra stava conversando con Cristina Quaranta quando Antonino, passandole davanti, ha fatto una dolce carezza all’ereditiera. “Scusa perché a me niente?”, ha chiesto con ironia l’ex starlette di Non è la Rai. Ci ha pensato la Lamborghini a replicare: “Perché siamo già marito e moglie! Quando divorzieremo poi se ne parla”. Quando si dice non avere peli sulla lingua.