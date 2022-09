La prima furibonda lite del Grande Fratello Vip 7 è servita, protagonisti Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino. Sì, di nuovo loro. Le tensioni sono iniziate subito dopo la puntata in prima serata di giovedì, con la 47enne icona LGBTQ che ha accusato l’ex tronista di provare dei sentimenti per lei ma al contempo di nasconderli. Lui è rimasto basito, cercando di spiegarle che l’amicizia è una cosa, l’amore è un’altra, ribadendo di essere innamorato della compagna Soraia Ceruti. Tutto chiarito? Manco per idea: Ferruzzi è tornata all’attacco nelle scorse ore, continuando a sostenere che Salatino abbia un debole per lei (dalla serie: cantarsela e suonarsela da sola).

La questione si è fatta ancor più delicata quando Elenoire ha assunto una posizione controversa e discutibile: “Tanto siamo sempre alle solite. Prima ci stanno e poi non ti fanno vedere in giro. Questo è il classico esempio, senza aver manco fatto niente figurati”. Tradotto, Ferruzzi ha sostenuto che Luca si vergogna a farsi vedere con lei. Non solo: ha dichiarato che non è innamorato di Soraia. Una serie di esternazioni totalmente sfasate e fuori luogo. I due si sono conosciuti pochi giorni fa e risulta assai bizzarro il fatto che Elenoire si permetta di sostenere determinati ragionamenti. Morale della favola? Lungo il pomeriggio di sabato 24 settembre, l’ex tronista è esploso.

“Non ci ho provato, ma che dici? Solo perché ho cantato una canzone o ti ho appoggiato una gamba addosso?”, ha sottolineato l’ex volto di UeD. “Tu ti sei impanicato solo perché hai visto la clip e ti sei vergognato, come tutti. Come tutti ti vergogni”, l’ha accusato lei. A quel punto Salatino è andato fuori di sé: “Se mi vergognavo nemmeno ci scherzavo con te! Io ci ho provato con te? Io ho frainteso tutto? Stai dicendo tutte stro….ate”.

“Tu pensi che la gente sia scema? Pensi che io sono scema? Tu ti sei vergognato di me, come fanno tutti. Parli di rispetto e hai fatto peggio”, ha ringhiato Elenoire. Sono partite urla ancor più forti: “Tu sei scema. Invece pensi che sono scemo io? Dai chiudila, ma che caz….o stai a dì? Ho scherzato con una persona, con te… ma che caz…o dici?”. “Stai calmo, non alzare la voce con me. Tu ti sei vergognato?”, ha ribadito Ferruzzi. “Vengo al GF, mi vede il mondo e ho vergogna? Ma che caz….o dici?”, ha tuonato di nuovo Luca.

Diversi inquilini, sentendo le grida, sono giunti nel salotto in cui si è accesa la furiosa lite. Tutti basiti e attoniti. Alla fine Luca se ne è andato, rifilando altre parolacce al vento. Ferruzzi ha cercato conforto in Giovanni Ciacci e Alberto Romita, che hanno preso le parti dell’ex tronista (qui il video della furiosa lite).

Perché Elenoire Ferruzzi ha torto

La 47enne sembra che abbia cercato un pretesto per scatenare una bufera e mettersi in mostra. Alquanto opinabile, per usare un eufemismo, sostenere che una persona conosciuta da pochi giorni non sia innamorata della sua compagna. Inoltre, la questione relativa al fatto che Salatino si vergognerebbe a mostrarsi assieme a lei, appare come una scusa per innescare una polemica rumorosa. Senza dubbio il tema, cioè quello inerente a coloro che frequentano persone del mondo LGBTQ e poi si vergognano, è degno di nota. Peccato che Luca non sembra proprio una persona a cui rivolgere accuse su tale questione. Elenoire sta esagerando, punto e a capo!