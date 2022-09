Elenoire Ferruzzi è convinta che Luca Salatino sia innamorato di lei: no, non è uno scherzo. È il riassunto di ciò che sta succedendo in queste ore al GF Vip 7. Sono bastati pochissimi giorni di scherzi, un inizio di conoscenza giocoso e affettuoso tra Luca Salatino e Elenoire Ferruzzi per far sì che lei si illudesse in modo totale e, va detto, dal nulla. Il pubblico d’altronde pende tutto da una parte: Luca non ha fatto nulla per illudere Elenoire. L’accusa alla Ferruzzi è di essersi costruita dei castelli in aria basandosi praticamente sul niente.

Inoltre Luca è dal primo giorno che mette in chiaro di essere innamorato della fidanzata Soraia, che ieri ha sbottato contro Sara Manfuso. Niente da fare, però: a quanto pare Elenoire non ci crede. Anzi, tra ieri sera e stanotte ha detto in giro per la Casa che Luca non sarebbe innamorato di Soraia. Sulla base di cosa se ne sia convinta non si sa, e pare che nessuno le creda tra l’altro. Alberto De Pisis per esempio ieri sera ha detto durante una chiacchierata con Elenoire che Luca è molto innamorato. La risposta di lei non si è fatta attendere:

“Lui non piange perché gli manca la fidanzata. Piange perché mi ha ferito, ma non lo dirà mai. Innamorato di Soraia? Ma dai, non ci credo io. Non vedo questo. Vedo un ragazzo con tanto dolore dentro, che è una cosa diversa. Sicuramente ci tiene, ma non è quella roba lì”

Ne ha parlato anche con Antonino Spinalbese, in una chiacchierata in cucina nella notte. Nino, come lo chiamano nella Casa, è caduto dal pero: non ha nascosto di non essersi accorto di niente. Le sue espressioni mentre Elenoire parlava di Luca sono diventate un meme. Nessuno si è accorto di nulla, solo la Ferruzzi è convinta che Salatino sia interessato a lei. Lo dice senza troppi giri di parole, convinta anche del fatto che l’ex tronista si sia tirato indietro per altri motivi non per Soraia:

“Ti pare che io a 47 anni dopo il trascorso di vita che ho mi vado a fare fantasie e invaghire quando non c’è una base? Che poi lui la voglia girare così per mille paure sue per carità, ok. Tanto siamo sempre alle solite. Prima ci stanno e poi non ti fanno vedere in giro. Questo è il classico esempio, senza aver manco fatto niente figurati”

La risposta di Spinalbese? Questa: “Ma sei sicura? Io non mi sono accorto di niente”. Secondo Elenoire però nessuno poteva accorgersi di nulla, così come Luca potrà smentire quanto vuole ma lei ne è sicurissima: “L’ho guardato negli occhi. Mi cercava”. Ha parlato anche di canzoni d’amore che Salatino le avrebbe cantato guardandola negli occhi, ma Luca stava giocando ed era chiaro a tutti. In un primo momento il pubblico di Twitter pensava che anche Elenoire stesse al gioco, poi qualcuno ha iniziato a sospettare che si fosse invaghita davvero. Sarà così oppure è solo una strategia per avere una dinamica? Il dubbio sorge spontaneo nel pubblico, perché la situazione ha del surreale.

Tutti noi mentre ascoltiamo i castelli in aria che si sta costruendo Elenoire:

#gfvip pic.twitter.com/tWKHqLvJGv — ͛???????????????????????? ❄️ (@Ylenz_) September 23, 2022

Luca Salatino vuole già lasciare il GF Vip

In tutto ciò Luca Salatino sta meditando di abbandonare il GF Vip. Non sta vivendo bene questi primi giorni nella Casa e molto probabilmente essere finito nelle prime strategie, nei primi meccanismi di reality avrà peggiorato il suo malessere. Luca ha versato le prime lacrime per la fidanzata già nel primo giorno di Grande Fratello Vip 7, anche perché non la vedeva da giorni prima causa isolamento. Anche i concorrenti di quest’anno inoltre parlano di emozioni amplificate. “Sono cinque giorni che piango”, ha confidato Salatino a Sara Manfuso.

Luca vuole uscire dal GF Vip perché sta vivendo male questa esperienza. Sta vivendo giorni pieni di ansia, senza considerare l’assenza della fidanzata e altri problemi in famiglia: