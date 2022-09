GF Vip, Luca Salatino: l’ira di Soraia sull’inquilina, volano gli stracci

Che Grande Fratello Vip sarebbe senza polemiche? E infatti il reality show già sta regalando chicche di tensione non indifferenti, dentro e fuori la Casa più spiata d’Italia. Soraia Ceruti, ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché fidanzata di Luca Salatino, nelle scorse ore ha tuonato su un’inquilina ‘vip’. Ohibò! Manco il tempo di iniziare che c’è già cagnara. Signorini si sfregherà le mani, tutto fa brodo. Ma che è successo? Perché la giovane ha perso la pazienza? Nella notte seguita alla diretta della puntata in prime time di giovedì 22 settembre, Salatino ha avuto un acceso scontro con Elenoire Ferruzzi. Ma come? Mica erano amiconi? Si sa che al GF Vip tutto muta rapidamente e la settima edizione non fa eccezione…

Salatino, a notte fonda, ha avuto un botta e risposta con la Ferruzzi. Motivo? Elenoire si era fatta l’idea che l’ex tronista potesse provare per lei un qualcosa che andasse al di là di una semplice amicizia, lui ha detto che non c’è nulla di tutto ciò. La questione ha fatto sì che i toni si alzassero. “Che non facesse passare messaggi sbagliati o faccio un macello. Sono entrato da fidanzato, l’ho detto dal giorno zero. Lei mi ha detto che io gliel’ho fatta credere, ma cosa? Stavo solo scherzando con lei, gioco!”, ha tuonato Luca. “Una persona è fatta di carne e ossa, io sono fatta di carne e ossa, non sono fatta di mer…a. Stavo provando un’attrazione per te, per te è sempre stato un gioco? Bene, ok!”, la replica piccata di Elenoire. Soraia, però, non se l’è presa con la Ferruzzi bensì con Sara Manfuso.

Su Instagram, la Ceruti ha postato un video con protagonista la Manfuso, attaccandola e dandole della donna falsa. Insomma, non ha optato per termini diplomatici: “Buongiorno a tutti, scusate ma non ho resistito a pubblicare quello che è successo questa notte perché la falsità di alcune persone veramente non ha limiti. Sto parlando di Sara Manfuso. Scusate ma questo commento dovevo proprio farlo”, ha esordito l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che si è poi affrettata a puntualizzare che la sua rabbia non dipende dagli atteggiamenti del fidanzato e neppure da quelli di Elenoire. Nel suo mirino c’è Sara.

“Non ce l’ho con il mio grande amore Luca, lui non ha sbagliato niente ed era palesemente evidente che giocava e scherzava con Elenoire. Ma la falsità di Sara che dice a Luca che scherzava, quando in realtà è stata la prima ad incoraggiarla, quindi giudico un po’ il fatto di non essere stata un’amica sincera nei confronti di Elenoire. Poteva risparmiarsi certi discorsi che andavano ad illudere appunto Elenoire. Tutto qui ragazzi”, ha spiegato Soraia.

GF Vip 7, il fuorionda di Attilio Romita

Nel corso della diretta c’è stata anche della tensione nei confronti di Alfonso Signorini. Attilio Romita, ex mezzo busto del Tg1, se l’è presa con il conduttore perché a suo dire non si starebbe comportando bene verso di lui. Il suo sfogo è emerso grazie ad alcuni fuori onda. Il giornalista ha lamentato, con toni duri, di non essere stato mai coinvolto durante la diretta. Qualcuno dovrebbe spiegargli che con oltre 20 concorrenti in gara, non c’è spazio per tutti durante le prime serate.