Il Grande Fratello Vip 7 è iniziato da soli 5 giorni e già sono volati i coltelli nel corso della seconda puntata in prime time: maledette nomination. I concorrenti del loft di Cinecittà hanno per la prima volta dovuto scegliere chi nominare e si è creato il caos. Patrizia Rossetti non ha digerito che Sara Manfuso, suo compagna di letto all’interno della Casa più spiata d’Italia, abbia fatto il suo nome (la conduttrice si è pure beccata la nomination da Elenoire Ferruzzi). Cristina Quaranta ha puntato il dito contro Antonella Fiordelisi con la quale ha avuto un battibecco in diretta, in quanto la giovane l’ha interrotta quando è stata nominata.

Per non farsi mancare nulla, a notte fonda, dopo che Signorini ha dato la buonanotte al pubblico, Luca Salatino si è scontrato ruvidamente con la Ferruzzi. E pensare che i due pareva che andassero d’amore e d’accordo. Infine Charlie Gnocchi, in giardino, a colloquio con Alberto De Pisis, ha speso esternazioni tanto criptiche quanto controverse su Pamela Prati.

Luca Salatino contro Elenoire Ferruzzi

Intorno alle 3 e 30 del mattino, Salatino ha sbottato contro Elenoire che lo ha accusato di “avergliela fatta credere”. L’ex tronista di Uomini e Donne, nel corso dei primi tre giorni di permanenza nella Casa più spiata d’Italia, si è molto avvicinato all’icona LGBTQ e l’ha più volte cercata per ricevere conforto o per scherzare. Una bella amicizia, che però Salatino pensa sia stata fraintesa in un altro modo da parte della Ferruzzi.

“Che non facesse passare messaggi sbagliati o faccio un macello”, ha tuonato di Luca in uno sfogo, raccolto da Biccy, con i suoi compagni d’avventura. E ancora: “Sono entrato da fidanzato, l’ho detto dal giorno zero. Lei mi ha detto che io gliel’ho fatta credere, ma cosa? Stavo solo scherzando con lei, gioco!”. La situazione ha preso una piega ancor più delicata quando Salatino ha cercato Elenoire per un confronto diretto e la Ferruzzi ha mantenuto la sua posizione: “Una persona è fatta di carne e ossa, io sono fatta di carne e ossa, non sono fatta di mer…a. Stavo provando un’attrazione per te, per te è sempre stato un gioco? Bene, ok!”. E se n’è andata.

Patrizia Rossetti, scintille con Sara Manfuso e chiarimento

A Patrizia è andata assolutamente di traverso la nomination di Sara. “È un gioco al massacro”, la sintesi della vip a colloquio con Charlie Gnocchi su quanto accaduto nel corso delle nomination.

“Non mi piacciono le scuse”, ha aggiunto Patrizia che ha chiarito di esserci rimasta male non tanto per i voti ricevuti, quanto per le motivazioni che le sue compagne d’avventura hanno offerto. Se da un lato ha detto di aver compreso la presa di posizione di Elenoire, dall’altro non ha per nulla capito la scelta operata dalla Manfuso.

A notte fonda le due donne hanno avuto un lungo chiarimento in camera, con Sara che ha detto di avere molta stima di Patrizia ma di trovarla a volte nervosa e spigolosa. Nonostante ciò, le ha confidato di provare grande stima per lei, considerandola una donna matura. La Rossetti ha ricambiato i complimenti e il tutto si è risolto con abbracci e gesti affettuosi: durerà la pax?

Charlie Gnocchi su Pamela Prati

C’è poi stato un lungo e nebuloso discorso di Charlie Gnocchi su Pamela Prati. Lo speaker, ad Alberto De Pisis, ha snocciolato una serie di ragionamenti nebulosi tanto che il giovane più volte ha detto di non averci capito nulla. “Se siamo qui per giocare, giochiamo. Lei ha la sua strategia, ma deve giocare”, ha chiosato a un certo punto, in riferimento al fatto che la showgirl sarda a volte è poco collaborativa nelle iniziative della Casa. Si prospettano scintille.