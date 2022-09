La seconda puntata del Grande Fratello Vip 7 è andata in onda giovedì 22 settembre 2022. Alfonso Signorini ha esordito con molta soddisfazione per questi primi giorni della nuova edizione, promettendo di parlare nel corso della puntata sia del caso Pamela Prati sia delle sorelle Lamborghini. Nel corso della serata però c’è stato largo spazio anche per l’ingresso dei nuovi concorrenti del GF Vip 7: adesso il cast è completo e le danze possono ufficialmente cominciare! Secondo il giudizio del Web, e di Twitter fedelissimo alla diretta h 24, i concorrenti prometterebbero bene in base ai primi giorni.

Signorini ha chiesto alle opinioniste di esprimersi: a Orietta Berti piace Elenoire Ferruzzi, a Sonia Bruganelli invece piace Luca Salatino. Parola anche a Giulia Salemi, che ha acceso i riflettori anche su Attilio Romita. Dopo aver salutato i concorrenti della Casa c’è stato il primo ingresso, quello di Giovanni Ciacci. Pamela è stata l’unica a non avvicinarsi per salutarlo, ma ha preferito restare lontana dal gruppo. Ciacci l’ha salutata, lei ha risposto. Poi Sonia ha sottolineato l’atteggiamento della Prati, che però si è difesa e ha negato di aver reagito con freddezza.

Con l’ingresso di Ciacci c’è stato un primo dibattito su Pamela Prati, che intanto sta provando a lasciarsi andare nella Casa. Alcuni concorrenti lo hanno notato e apprezzano, qualcuno invece non ha la minima intenzione di crederle. Antonella Fiordelisi ha puntato la Prati sin dal primo giorno e non perde occasione per parlarne male. Su Pamela il pubblico si è già spaccato. Il secondo ingresso è stato quello di Gegia, che ha varcato la porta rossa insieme a Giaele De Donà che di sicuro farà molto discutere. Con l’aiuto di Amaurys, Alfonso ha presentato al pubblico un nuovo spazio della Casa: la Casa delle Bambole, con un soffitto alto un metro e trenta.

C’è stata già la reazione di Elettra Lamborghini, ma forse non quella che Signorini si aspettava o desiderava: è arrivata la diffida a Ginevra e al reality. Il conduttore si è accorto di un Luca Salatino un po’ disturbato e inquieto, lo ha interpellato ed era davvero così. Luca ha sbottato contro Antonella Fiordelisi, accusandola di fare delle sceneggiate in prima serata. Non se lo aspettava dopo i giorni vissuti insieme e lo ha effettivamente disturbato. Tra una clip e l’altra, Signorini ha presentato gli altri nuovi Vipponi: Wilma Goich, Carolina Marconi, Marco Bellavia, Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro.

Sono cominciate le nomination nella seconda puntata del GF Vip 7. Sono toccate ai quindici Vipponi che sono in gioco da lunedì: donne contro donne con le carte in palese, uomini contro uomini in confessionale. In nomination la donna più votata e l’uomo più votato, quindi i nominati sono Antonella Fiordelisi e Alberto De Pisis. Non ci sarà alcun televoto, però: i nominati dormiranno nella Casa delle Bambole. Le nomination sono servite però a mettere subito un po’ di pepe nella Casa: non sono mancati scontri nelle palesi delle donne. In particolare c’è stata una discussione per la nomination di Sara Manfuso, mentre Antonella non l’ha presa per niente bene. Queste le scelte concorrente per concorrente: