Pamela Prati non ha salutato Giovanni Ciacci al Grande Fratello Vip 7, o meglio è rimasta in disparte ad attendere lui. Un cenno del nuovo arrivato, o che si avvicinasse lui a lei. Non si è unita insomma al resto del gruppo che si è subito alzato per accogliere il nuovo concorrente. Una scena che si vede sempre nel reality show, così come non è la prima volta che qualcuno resta in disparte. Anche quando un concorrente esce, non solo quando entra. Il comportamento della Prati non è passato inosservato, ovviamente e giustamente.

Gli occhi erano tutti puntati su di lei all’ingresso di Giovanni Ciacci. Quest’ultimo l’ha salutata da lontano, accettando insomma la distanza che lei ha voluto mettere fra loro. Pamela ha risposto al saluto, sempre restando al suo posto ma in piedi. Insomma, ha avuto un atteggiamento da diva, come d’altronde recita la collana girogola che ha indossato nella seconda puntata del GF Vip 7. Un comportamento che non è tanto piaciuto e Sonia Bruganelli è intervenuta per farlo notare.

L’opinionista ha sottolineato la freddezza con cui Pamela ha accolto Ciacci e soprattutto ha detto di aver notato un’espressione quasi di terrore sul suo volto. Pamela ha negato tutto, ma si è difesa dicendo che lei è donna e Ciacci uomo, quindi sarebbe dovuto recarsi lui da lei per salutarla. Quando si dice che la toppa è peggio del buco. Il suo atteggiamento verso il nuovo arrivato ha fatto acqua da tutte le parti. Pamela Prati ha sbagliato con Ciacci sia non raggiungendolo con il resto del gruppo sia quando ha negato l’abbraccio.

Alfonso Signorini infatti per mettere pace fra i due li ha invitati a scambiarsi un abbraccio e a salutarsi. Giovanni non si è tirato indietro, lei invece sì e le ha stretto solo la mano. Non ha fatto una bella figura, come sottolineato da Sonia Bruganelli, ma aveva le sue ragioni, giuste o sbagliate che siano. Inoltre l’atteggiamento da diva lo ha sempre avuto, Ciacci o non Ciacci. La Prati è così: prendere o lasciare. Su Twitter il pubblico si è spaccato: per alcuni non è giusto assolverla del tutto, altri invece si sono schierati con lei contro Ciacci. Ma forse più per un’antipatia preventiva verso lo stylist in alcuni casi.

Pamela odia Ciacci e sinceramente fa bene: in un momento di estrema debolezza dove veniva massacrata da tutti lui è stato uno di quelli che più ha infierito nel suo dolore #GFvip — Il Duca Stanco ♏️ (@SabatinoAlberto) September 22, 2022

Nel frattempo Antonella Fiordelisi ha attaccato Pamela Prati in diretta, ma non ha convinto nessuno. Il suo sembra essere un copione fatto e finito: puntare la Prati regala clip e se non dovessero arrivare lei se le crea. Nessuno l’aveva interpellata, ha chiesto a Signorini di dire la sua su Pamela e ha iniziato a elencare una serie di cose negative. In realtà non è la prima volta che parla in questi termini della Prati, forse tutto fa parte di una strategia per avere appunto la clip in puntata. Altre Vippone le avevano consigliato di darsi tempo e di non trarre conclusioni affrettate, ma non le ha ascoltate. Il pubblico ha già le idee chiare: la Fiordelisi ha puntato Pamela per emergere. Anche in questo caso, però, alcuni hanno difeso Antonella perché non sopportano l’atteggiamento da diva dell’altra.