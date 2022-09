GF Vip, la famiglia Lamborghini a pezzi: giallo, veleni e diffida

Non ci sarà la pace tra Ginevra e Elettra Lamborghini al Grande Fratello Vip, o almeno non sarà così semplice. I fan adesso vogliono sapere, è chiaro: Ginevra è arrivata nella Casa parlando della rottura drastica e totale con la sorella Elettra. La Vippona di Signorini dice di ignorarne totalmente il motivo, ma il pubblico non sembra crederle. O almeno non tutto il pubblico. Stasera c’è stata già la svolta: Elettra Lamborghini ha diffidato il GF Vip e la sorella Ginevra.

Se Signorini contava di fare puntate e puntate sul caso Lamborghini – e su Mark Caltagirone – dovrà rivedere i suoi piani. La diffida di Elettra Lamborghini ha rotto le uova nel paniere: di sicuro non avrà apprezzato che sua sorella abbia parlato spesso e volentieri di lei. O che sia nella Casa soprattutto per questo, era palese. Se è arrivata al punto di non volerla nemmeno al suo matrimonio un motivo ci sarà. Deve esserci per forza, sebbene la concorrente del GF Vip dica il contrario.

Stasera Signorini ha chiamato la sua Vippona nella Mystery Room per informarla del gesto della sorella. Queste le parole con cui Ginevra ha scoperto della diffida della sorella Elettra: “Elettra attraverso il suo avvocato ci ha fatto arrivare una diffida. A noi e a te. Noi non possiamo non avvisarti di questa diffida. Te lo aspettavi?”. Ginevra non se lo aspettava, ha ammesso, ma che conoscendo sua sorella poteva immaginarlo.

Loro si aspettavano sceneggiate in prima serata ed Elettra ha diffidato tutti ????????????#GFvip — graceoutofthewoods ???? (@GretaSmara) September 22, 2022

Alfonso non si spiega questa diffida se non come una mossa di Elettra per tutelarsi. Era ovvio però che con una rottura totale con la sorella non avrebbe gradito diventare argomento del Grande Fratello Vip. Dopo una clip che ha riassunto le dichiarazioni di questi giorni, Ginevra ha parlato della spaccatura della famiglia Lamborghini:

“Ci tengo a precisare che non do la colpa ai miei genitori, malgrado i bisticci. Sono cose che accadono in famiglia, non incolpo nessuno. Anche loro fanno fatica a inquadrare questo rapporto, è più facile per loro dirmi di andare avanti per la mia strada. Che magari sarà lei a venirmi incontro un giorno”

Nei primi giorni nella Casa però Ginevra ha aggiunto che i suoi genitori le hanno detto di vivere questa rottura come un lutto, di arrendersi insomma. E anche che non si sono fatti problemi a dirle di non presenziare alla cena di Natale, perché ci sarebbe stata Elettra. Per questo forse ha sentito il bisogno di discolpare madre e padre in prima serata. Una famiglia divisa e che sente di avere le mani legate davanti a questo litigio tra sorelle. Perché Elettra e Ginevra Lamborghini hanno litigato? L’unica spiegazione che la Vippona riesce a darsi è questa:

“C’è stata una sensazione nei suoi confronti di paura di essere prevaricata, che è un po’ oscurata da me. Perché ho iniziato a cantare? Sì, ma non credo che sia così. Potremmo farle insieme certe cose oppure no, però almeno diciamocele certe cose. La mia porta rimane sempre aperta. E le voglio chiedere anche scusa se mi sono comportata in modo indelicato, anche un po’ torbido. Ma perché ero accecata dalla rabbia. Sentirmi esclusa mi ha portato a detestare la situazione, a comportarmi male nei suoi confronti”

Ginevra Lamborghini non convince e Sonia Bruganelli difende Elettra

Orietta Berti ha preso la parola per suggerire a Ginevra di scavare nel loro passato. Lei conosce Elettra ed è sicura insomma che un motivo c’è. Anche Sonia Bruganelli ha difeso Elettra:

“Per esperienza mia personale di solito chi mette il muro è la persona che sta soffrendo di più. Io non credo che Elettra sia felice. Staccarsi in un modo così netto sembra che sia di una persona più forte, invece è più fragile. Ginevra con questa sua consapevolezza deve avere la pazienza e la voglia di non mollare in questa direzione”

Nel frattempo, però, sui social i dubbi su Ginevra Lamborghini al GF Vip aumentano di giorno in giorno. La sua ingenuità non ha incantato proprio tutti, per dirla in breve. La sensazione è che stia facendo di tutto per passare per la vittima, per la povera sorella cancellata dall’altra, ma è chiaro che anche lei avrà qualche colpa o responsabilità in questa rottura. Il giallo si infittisce, ma forse dopo la diffida non se ne verrà a capo. Non al GF Vip 7, almeno. I colpi di scena però potrebbero essere dietro l’angolo… Chi lo sa!

Io non credo tanto alla brava, buona e dolce Ginevra che non ha fatto niente #GFvip — ela (@mnleau) September 22, 2022

Ginevra non mi convince.

Sono cazzate che non sai il motivo della rottura! #GFvip — ????‍♂️ImAle????‍♂️ (@Ale77io94) September 22, 2022

Scusate, ma come minimo LA DIFFIDA . L' ha fatta passare come una carnefice, vorrei proprio vedere!!!!! #gfvip — I'm_ma.ga (@maRgari_TAS) September 22, 2022