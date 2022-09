GF Vip Antonino, entrata da dimenticare: le parole evitabili su Belen

Spinalbese è entrato nella Casa più spiata d’Italia come concorrente della settima edizione, ma l’esperienza non è partita alla grande

Antonino Spinalbese è ufficialmente un concorrente del Grande Fratello Vip. La settima edizione prende inizio oggi, lunedì 19 settembre 2022, con la prima puntata. Subito dopo Cristina Quaranta, è stato l’ex compagno di Belen Rodriguez a varcare l’ambita porta rossa. Di certo sono due i dettagli che non sono passati inosservati durante il suo video di presentazione. Una è che è una persona molto sicura di sé stessa e l’altra è che non ha alcuna intenzione di fare il nome ‘Belen’, almeno così sembra. Infatti, ha evitato in tutti i modi di pronunciarlo, girandoci intorno con attenzione.

Non ha potuto non parlare della loro relazione. Proprio attraverso la storia d’amore avuta con la Rodriguez, Spinalbese è diventata protagonista delle notizie di cronaca rosa. Belen e Antonino hanno avuto insieme una figlia, la piccola Luna Marì. Mentre per la conduttrice argentina si tratta della seconda figlia, dopo Santiago avuto con Stefano De Martino, Spinalbese è diventato per la prima volta genitore. Proprio per la bambina, oggi sceglie di iniziare questa esperienza sotto le luci dei riflettori della Casa di Cinecittà.

Alfonso Signorini non poteva lasciar correre e così in diretta, parlando con Spinalbese al GF Vip 7, ha fatto notare la cosa. “Senti Antonino ho visto che non hai citato Belen, la cito io”, ha dichiarato il padrone di casa. Quest’ultimo è convinto che la Rodriguez farà il tifo per lui in questi mesi. Ma quando saluta l’argentina, ecco che Antonino ha inaspettatamente affermato: “Salutiamo mia figlia più che altro”. Nel suo video di presentazione, il nuovo gieffino ha fatto un’ammissione: “Io non c’entravo niente con lei e il suo mondo, e lei non c’entrava niente con me”.

Le prime parole di Spinalbese su Belen? Forse da evitare. Almeno secondo il pubblico avrebbe potuto evitare certe considerazioni, in quanto resta comunque la madre di sua figlia. Ma in generale il video di presentazione non ha colpito positivamente i telespettatori. Infatti, è apparso agli occhi dei telespettatori come una persona fin troppo arrogante. Addirittura si è detto convinto di poter essere il vincitore di questa settima edizione.

Probabilmente anche un po’ ironizzando, ha scelto una presentazione ‘da persona piena di sé’. Si è definito come un “imprenditore creativo”. Un altro dettaglio che ha fatto storcere il naso. Tutto questo è stato notato anche dalle due opinioniste. Orietta Berti subito ha sottolineato ironicamente: “Molto umile”.

Sonia Bruganelli ha, invece, precisato: “Lui ci crede tantissimo, d’altronde è stato con Belen. Ha avuto una figlia tra l’altro bellissima e ci crede giustamente”. Questa esperienza è comunque appena iniziata, ora il pubblico dovrà conoscere bene Antonino.