Antonella Fiordelisi e Giletti: il padre di lei ora racconta la verità

Il padre di Antonella Fiordelisi ha deciso di commentare le foto che sono spuntate fuori in questi giorni. Scendendo nel dettaglio, l’ultimo numero del settimanale Chi ha diffuso alcuni scatti che ritraggono Fiordelisi insieme a Massimo Giletti. Cosa è davvero accaduto tra loro? Il padre della concorrente del Grande Fratello Vip 7 ne ha parlato nel corso di una diretta con Casa Pipol, secondo quanto si legge su Biccy.

Ebbene, sembra proprio che in realtà tra Antonella e Giletti non ci sia stata alcuna relazione. Le foto pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini mostrano l’ex schermitrice e il giornalista, lei 24 anni e lui 60, complici. In particolare, è possibile vedere Giletti che, accompagnato dalla sua scorta, va a prendere la Fiordelisi in zona Brera per accompagnarla in una gioielleria. Ma ora il padre dell’influencer ha scelto di mettere un punto a questo nuovo gossip.

“Massimo Giletti? Ma va, quelle foto sono dello scorso ottobre, era una cena c’era anche una sua amica. Non è mai stato un suo flirt. Massimo Giletti è un amico di famiglia”

In questo modo, il papà di Antonella ha smentito le voci di una presunta relazione tra sua figlia e il noto conduttore. Non è la prima volta che il padre della Fiordelisi si espone per lei. Infatti, ha di recente parlato di Ignazio Moser e Francesco Chiofalo. E su quest’ultimo ha fatto ora nuove rivelazioni. Pare che la gieffina abbia ricevuto una diffida da parte del suo ex fidanzato.

Sembra che Chiofalo abbia diffidato la Fiordelisi quando doveva prendere parte al reality La Pupa e il Secchione. Pare che Francesco non volesse che Antonella parlasse di lui fuori dal programma. Ora che è nella Casa, al contrario, l’ex schermitrice non avrebbe mandato alcuna diffida all’ex fidanzato. “Non si abbassa a certe bassezze”, ha dichiarato suo papà.

Non solo, l’uomo ha anche precisato che sul web la giovane Fiordelisi “è sempre stata vittima di bullismo, la gente le scriveva di tutto”. Papà Stefano è tornato, inoltre, a parlare dell’esperienza che al GF Vip 7 Antonella sta portando avanti. In particolare, si è soffermato su quanto sta accadendo tra sua figlia ed Edoardo Donnamaria, citando anche Antonino Spinalbese.

Secondo Stefano, sua figlia Antonella sarebbe “molto presa” mentalmente da Edoardo e ritiene che quest’ultimo sia il tipo “che più si adatta a lei”. Il motivo? “È molto calmo e ferma un po’ la sua irruenza”, ha spiegato. Dal suo punto di vista, la Fiordelisi avrebbe paura a legarsi a Donnamaria e per questo giocherebbe con Spinalbese “che invece a livello fisico è il suo tipo ideale”.

A detta sua, Antonella cercherebbe Antonino “per non attaccarsi troppo a Edoardo”. Ma se papà Stefano dovesse sceglierne uno tra loro come genero sceglierebbe sicuramente Donnamaria.