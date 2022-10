Antonella Fiordelisi e Giletti hanno avuto una storia

Scoop sulla vita privata di Antonella Fiordelisi. Poco prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip l’ex schermitrice ha avuto una storia segreta con Massimo Giletti. A farlo sapere il settimanale Chi, che pubblica le foto di una serata tra i due. Lei 24 anni, lui 60, sorridono, si divertono e nelle immagini sembrano molto complici.

Stando al racconto della rivista diretta da Alfonso Signorini Antonella Fiordelisi e Massimo Giletti si sarebbero frequentati lo scorso luglio, per qualche settimana. Negli scatti si vede il conduttore e giornalista che, accompagnato dalla sua scorta, è andato a prendere l’influencer in zona Brera per accompagnarla in gioielleria.

Qui la Fiordelisi aveva una commissione da sbrigare; successivamente Antonella e Massimo si sono concessi un aperitivo, dove si sono mostrati sorridenti e affiatati. La gieffina ha anche avuto modo di scattare un selfie ricordo. Al termine della serata i due sono entrati nello stesso portone.

Secondo quanto si legge sul magazine la frequentazione sarebbe stata piuttosto breve e sarebbe terminata quando il presentatore di Non è l’Arena è andato in vacanza in Sicilia mentre la modella di Salerno stava per entrare al Grande Fratello Vip. Antonella e Giletti avrebbero però mantenuto un rapporto d’amicizia.

Massimo è stato fidanzato per dieci anni con Angela Tuccia, ex Professoressa de L’Eredità e migliore amica di Roberta Morise. Una rottura che l’ha fatto soffrire parecchio e, secondo i beninformati, oggi risulterebbe single. L’ultimo fidanzato ufficiale di Antonella Fiordelisi è stato invece Francesco Chiofalo.

La relazione con Lenticchio di Temptation Island è durata dal 2018 al 2020 e giunta al termine a un passo dalla convivenza. Prima ancora Antonella Fiordelisi, poco più che maggiorenne, ha avuto una breve liaison con Ignazio Moser, oggi felice accanto a Cecilia Rodriguez.

Di recente si è parlato anche di una storia clandestina, risalente all’autunno 2021, tra Antonella Fiordelisi e Stefano De Martino, prima che l’ex ballerino di Amici tornasse tra le braccia di Belen Rodriguez. Questo gossip, ad oggi, non è stato mai né confermato né smentito dai diretti interessati.