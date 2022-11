Antonella Fiordelisi continua ad attirare critiche al Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore la modella e influencer, con un breve passato nel mondo della scherma, ha sparato a zero su Edoardo Tavassi, uno degli ultimi concorrenti ad entrare nella Casa più spiata d’Italia. Chiacchierando con Oriana Marzoli e Sarah Altobello la gieffina di Salerno ha ammesso di non apprezzare molto il comportamento del 36enne romano.

Cosa ha detto Antonella Fiordelisi su Edoardo Tavassi

“Vieni qua e dici ‘cerco moglie’, uno è esagerato, due ‘mi piace quella ma quella sta con quello, quella sta con quell’altro’, allora vuol dire che ti va bene chiunque”, si è lamentata Antonella Fiordelisi in camera da letto. Oriana ha ribadito che ad Edoardo Tavassi piace molto scherzare ma secondo la fidanzata (?) di Edoardo Donnamaria il coinquilino scherzerebbe troppo e non avrebbe alcuna profondità.

“Io i momenti in cui lui è profondo li percepisco”, ha replicato Sarah Altobello, mettendo così a tacere Antonella Fiordelisi. Ad ogni modo queste affermazioni non sono piaciute a Guendalina Tavassi, sorella minore di Edoardo, che è sbottata sui social network, asfaltando così la Fiordelisi:

“Stavi con un altro fino a ieri, prendi in giro un povero ragazzo innamorato e ti fai consolare da un altro che avevi adocchiato e parli di mio fratello che è single e scherza sull’argomento? Fai più bella figura a stare zitta, ma non ce riesci”

Il pubblico vuole Guendalina Tavassi al GF Vip

Alfonso Signorini mostrerà questo messaggio durante la prossima puntata del Grande Fratello Vip? E come reagirà Antonella Fiordelisi a queste affermazioni? Sicuramente non resterà in silenzio…

Intanto in molti, sui social network, hanno espressamente chiesto alla produzione del reality show di far entrare Guendalina Tavassi anche solo come ospite per qualche settimana. Il tempo di movimentare qualche dinamica, come precisato da qualcuno.

Antonella Fiordelisi al centro delle polemiche

Da settimane Antonella Fiordelisi è al centro delle polemiche al Grande Fratello Vip. La maggior parte dei telespettatori non crede al suo presunto sentimento nei confronti di Edoardo Donnamaria. Secondo qualcuno il confronto con il padre avrebbe spinto Antonella tra le braccia dello speaker radiofonico in modo da restare più a lungo nel bunker di Cinecittà.

L’arrivo dell’ex fidanzato Gianluca Benincasa, che ha confidato di aver avuto rapporti intimi con la Fiordelisi fino a qualche giorno prima dell’inizio del programma e di un amore che non si è mai spento del tutto, non ha agevolato la situazione. Nell’ultima puntata del GF Vip la 24enne è stata bacchettata pure dall’opinionista Sonia Bruganelli, che l’ha invitata addirittura a non mettersi al suo livello.