Sonia Bruganelli, l’ultima provocazione: “Preferisco l’aereo privato a…”

La moglie di Paolo Bonolis provoca ancora e punge chi si lamenta per le difficoltà riscontrate in aeroporto in questo periodo

Sonia Bruganelli non ha paura delle critiche, questo è poco ma sicuro. La moglie di Paolo Bonolis torna a provocare su una questione che in passato aveva già fatto discutere: il suo aereo privato. Ancora una volta, la produttrice televisiva non si preoccupa di ricevere attacchi da parte di chi trova le sue uscite come un’ostentazione del lusso. Infatti, già in passato, è stata accusata di rendere pubbliche parti della sua vita privata che sottolineano la sua ricchezza. Tornare su questo genere di argomenti non crea problemi alla Bruganelli, che lancia una nuova provocazione.

Sonia sfoggia ancora i suoi privilegi sui social network, condividendo una foto che la ritrae mentre viaggia comoda sul suo aereo privato. La didascalia farà certamente discutere in queste ore e sembra voler lanciare qualche frecciatina. Molti si lamentano, in queste settimane, dei voli in ritardo e quelli cancellati. Alcuni volti noti condividono le loro disavventure in aeroporto ed è proprio a loro che oggi la moglie di Bonolis sembra voler lanciare un velato attacco. Facendo presenti i lati negativi degli aeroporti, soprattutto in questo periodo, la Bruganelli provoca ancora.

“Giuro che prima o poi la smetto… per ora però preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto, rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere bagaglio che arriverebbe forse a Toronto, riprendermi il covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio. Per critiche o rimostranze scrivete sotto ( come sempre )”

Anziché affrontare queste complicazioni per prendere un aereo pubblico, Sonia preferisce salire su uno privato. Soprattutto in tempi di crisi, non tutti hanno colto con ironia questa sua nuova provocazione. L’intenzione della Bruganelli sembra essere quella di colpire coloro che si stanno lamentando sui social network per via di ciò che sta accadendo negli aeroporti.

Sarà finito nel suo mirino qualche suo collega? Non si può sapere. Di sicuro sono tanti i volti noti dello spettacolo che, in questi giorni, si dicono infastiditi per il caos creato dai voli cancellati. In ogni caso, Sonia è pronta a ricevere critiche e attacchi da parte dei suoi follower. C’è chi applaude a questa sua provocazione e, come si può immaginare, non mancano le polemiche.

Intanto, proprio nei giorni scorsi, si è parlato della presenza certa della Bruganelli nel ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 7. La sua posizione è stata confermata, al contrario di quella di Adriana Volpe. Quest’ultima, ben voluta da moltissimi telespettatori, pare non rivestirà questo ruolo a fianco di Alfonso Signorini.

E, nel frattempo, Sonia e Paolo Bonolis finiscono protagonisti anche di alcune indiscrezioni di gossip. Si è parlato di crisi e, addirittura, anche di rottura tra loro. A smentire tali voci ci ha pensato la stessa Bruganelli.