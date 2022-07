Bonolis e Bruganelli, è crisi? La verità dopo le controverse parole di Sonia

“Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono in crisi, anzi si sono già lasciati”. Queste le voci che hanno intasato siti e testate specializzate in cronaca rosa di recente. Tutto è cominciato quando la produttrice televisiva, confermata non senza polemiche nel ruolo di opinionista al GF Vip 7 nei giorni scorsi, ha scritto un tweet criptico, che ha lasciato pensare che qualcosa si fosse rotto nel matrimonio con il conduttore romano. “Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai #life”, ha cinguettato la Bruganelli venerdì 1 luglio, facendo impazzare il gossip. A ciò va aggiunto che sul suo profilo Twitter, in evidenza, la donna ha deciso di far campeggiare un altro tweet, che stilò l’8 maggio 2021: “L’amore non è mai quello che sembra; è spesso quel che sembra, ma non è”.

C’è chi ha creduto che quelle due frasi dal sapore nostalgico siano state scritte con riferimento alla propria relazione. Il giallo si è alimentato ancor più nel momento in cui l’imprenditrice non ha smentito le voci di crisi. Nelle scorse ore il ‘mistero’ relativo alla situazione coniugale è stato risolto dalla stessa Sonia.

Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai. #life — sonia bruganelli (@SBruganelli) June 30, 2022

Crisi vera quindi? Assolutamente no. Dopo giorni in cui il chiacchiericcio rosa si è sbizzarrito, la Bruganelli ha deciso di porre fine al gioco. Tanto rapidamente aveva – volontariamente o no è ancora da capire – alimentato le indiscrezioni circa una presunta crisi o addirittura rottura, e tanto velocemente ha azzoppato tali voci. Lo ha fatto con un video pubblicato su Instagram, in cui la si vede danzare felice e spensierata con il marito sulle note di “Can’t stop the feeling”. “Life in Formentera 2.0. That’s life”, il commento posto a corredo della breve clip estiva confezionata dalle Baleari. Dunque? Dunque niente crisi, niente matrimonio al capolinea. Paolo e Sonia continuano a essere una coppia. Punto!

Bonolis e Sonia Bruganelli, altra stagione tv da protagonisti

Sia Paolo sia Sonia si apprestano a vivere un’altra stagione televisiva da protagonisti. Nel 2022/2023, Bonolis sarà per l’ennesima volta uno dei volti di punta di Mediaset. Anche la Bruganelli tornerà in video. Come poc’anzi accennato, sarà nuovamente al fianco di Alfonso Signorini per commentare le dinamiche della prossima edizione del Grande Fratello Vip (la numero 7), in partenza a settembre. La collega di scranno non sarà più Adriana Volpe, bensì Orietta Berti.