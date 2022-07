GF Vip, Bruganelli confermata: caos, arriva la reazione di Adriana Volpe

‘C’è qualquadra che non cosa’ nella riconferma di Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. La moglie di Paolo Bonolis quest’anno sarà affiancata da Orietta Berti, che andrà a sostituire Adriana Volpe. La questione ha lasciato un po’ tutti sorpresi per vari motivi: la produttrice televisiva, per mesi, è andata ripetendo, pure con aria piuttosto sofferente, che non avrebbe mai più accettato di tornare a fare l’opinionista del reality più spiato d’Italia. Una posizione ferrea che, con il senno di poi, potrebbe essere spiegata con la storia della ‘volpe e dell’uva’. Altrimenti detto, è parso che la Bruganelli, in modo preventivo, abbia fittiziamente disdegnato l’uva, cioè il GF Vip. Ora che però in tavola il frutto è arrivato, di colpo l’uva è diventata buona e succosa.

Chi è rimasta a bocca asciutta è stata Adriana Volpe che, invece, sarebbe volentieri tornata a commentare le vicende del loft di Cinecittà, che a settembre riaprirà i battenti con la settima edizione del programma. C’è anche da dire che l’ex volto de I Fatti Vostri, nella precedente stagione dello show, è stata più ‘centrata’ e puntuale della Bruganelli nell’intervenire sulle storie del ‘vipponi’. Al che ci si chiede per quale motivo sia stata riconfermata la ‘sofferente’ moglie di Bonolis e non la trentina. Le vie della tv sono infinite e sotterranee, chissà cosa è successo e quali sono state le valutazioni fatte dal reality. E chissà se il ruolo è stato affidato soltanto guardando ai meriti oppure per altri motivi che per ora risultano sfuggenti.

Quel che è certo è che una buona fetta di ‘affezionati’ al GF Vip ha trovato stridente la scelta di lasciare a casa Adriana e di dare di nuovo spazio alla Bruganelli. E infatti sui social è scoppiato il caos, alimentato da una pioggia di critiche che ha raggiunto sia il programma sia la diretta interessata. Cosa pensa di tutto questo la Volpe? Lo ha fatto capire tramite un gesto inequivocabile. Nelle scorse ore, tra le sue Story Instagram, la conduttrice ha rilanciato il titolo di un articolo di GossipeTv in cui è stata raccontata la rivolta web contro la riconferma della moglie di Bonolis.

“GF Vip ufficializza Bruganelli, tumulto Web: valanga di critiche, Volpe difesa”. Questo il titolo del pezzo di Gossipetv che Adriana ha deciso di rilanciare sul suo profilo social. Insomma, la presentatrice trentina ha sottolineato che una buona parte del pubblico è tuttora dalla sua parte e schierata contro la sua ex collega.

D’altra parte gli attriti tra le due donne non sono mancati nei mesi scorsi. E pensare che Adriana avrebbe fatto un in bocca al lupo a Sonia era ipotesi assai remota. E infatti non c’è stato alcun in bocca al lupo. Anzi la Volpe ha tenuto il suo punto, dalla serie: “Tu avrai pure guadagnato la riconferma, ma sappi che il pubblico è con me”.