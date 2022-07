Sonia Bruganelli è ufficialmente un’opinionista del Grande Fratello Vip 7, tornerà per la seconda volta sulla poltrona rossa e affiancherà Alfonso Signorini in questa nuova edizione del reality show. Insieme a loro ci sarà Orietta Berti, che pare aver convinto più del ritorno di Sonia. Il pubblico avrebbe voluto altri volti, probabilmente, ma se si è scagliato contro la conferma della Bruganelli è anche per delle dichiarazioni che lei stessa ha fatto. Sonia aveva dichiarato conclusa, finita, sepolta la sua avventura come opinionista del GF Vip. Non solo, sembrava decisa a non comparire più davanti alle telecamere e di tornare al suo lavoro di sempre, dietro le quinte. Alla fine si è lasciata convincere da Signorini, è parso di capire dalle indiscrezioni, e ha accettato di tornare. Senza Adriana Volpe, quest’anno.

Ieri la produzione ha ufficializzato le due opinioniste del Grande Fratello Vip 7 pubblicando le loro foto sui profili social. Leggendo i commenti sotto la foto di Sonia Bruganelli su Instagram però ci si imbatte in una sfilza di pareri contrari alla sua conferma. Sembra sia in corso una vera e propria rivolta social, un tumulto che però non porterà a nulla: Signorini non cambierà idea, Sonia ci sarà e il pubblico finirà per guardare lo stesso il reality. Anche l’anno scorso tanti si lamentavano sui social dei concorrenti, delle opinioniste e del conduttore ma alla fine i risultati sono arrivati. Certo è che ognuno è libero di dire la sua, purché con rispetto ed educazione.

Tra la pioggia di commenti contro Sonia Bruganelli c’è anche Salvo Veneziano, che si è fatto due risate. Poi si può notare un confronto di like tra chi è contento del ritorno di Sonia e chi non l’avrebbe voluta: al momento i contrari sono 224, quelli a favore 34. E questo andamento ha trovato conferma anche nei commenti: su tre pagine e oltre di pareri, ce n’è solo uno a favore della moglie di Bonolis. Ci sono una sfilza di “no” e di “che p..e”; c’è chi ha scritto “Non mi piace” e chi si è lasciato andare a un “Ma chi la vuole”, raccogliendo tantissimi like. Qualcuno è del parere che la Bruganelli non sia obiettiva e che giudichi in base alle sue simpatie; anche questo commento ha ricevuto tanti mi piace. “Non è piaciuta a nessuno la scorsa edizione e la riscegliete?”, si è chiesto un utente.

Sonia si è beccata anche altre critiche: “Arrogante, antipatica”, “Menomale aveva dichiarato che non ci sarebbe più stata. Ma visto che nessuno parlava più di lei è tornata”, “Ipocrita”. C’è chi avrebbe accettato “tutti tranne lei” e chi ha ironizzato così: “Speravo de morì prima”. In un altro commento ancora uno spettatore ha criticato la scelta di Signorini di confermare Sonia Bruganelli perché nella passata edizione “era odiata da tutti”. E anche perché “giustificava sempre le persone prepotenti e arroganti come lei. Che pessima scelta riprenderla come opinionista”. C’è un commento che ha catturato l’attenzione più di altri, però, nel quale si legge una sorta di difesa di Adriana Volpe. Queste le parole dell’utente in questione:

“Avete fatto fuori la Volpe perché smer..va il programma mentre Sonia difendeva gli indifendibili. Partiamo malissimo”

Molto probabilmente Sonia Bruganelli si lascerà scivolare di dosso tutte queste critiche e tornerà al Grande Fratello Vip con la stessa serenità di sempre. Ha sempre dimostrato, infatti, di badare poco a ciò che la gente pensa di lei. E lo stesso vale di Signorini, che forse ha deciso di puntare di nuovo su Sonia proprio perché è così divisiva e fa parlare. Mancano ancora due mesi alla settima edizione e si parla già tanto di GF Vip, d’altronde.