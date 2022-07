Adriana Volpe senza rancori: tutta la verità su GF Vip, Bruganelli, Costanzo

Non è più una novità: Adriana Volpe non è stata riconfermata alla settima edizione del Grande Fratello Vip. L’ex volto Rai non sarà più una opinionista del reality show. Al suo posto l’autore e conduttore Alfonso Signorini ha fortemente voluto Orietta Berti. Confermata, invece, Sonia Bruganelli, che ha cambiato idea dopo aver assicurato più volte di voler lasciare lo show. Nonostante le polemiche per questa svolta inaspettata la Volpe è tranquilla e non prova rancori anzi: è grata per aver vissuto una opportunità del genere.

La confessione di Adriana Volpe

Al settimanale Mio Adriana Volpe ha fatto sapere a proposito del Grande Fratello Vip:

“GF Vip mi ha dato tanto, è un’esperienza che ho vissuto a 360 gradi, prima dall’interno nell’edizione del primo lockdown, un’edizione più unica che rara. Poi come opinionista: è stato un privilegio poter rivestire questo ruolo. È un programma che ho nel cuore: mi ha permesso di avere un contatto speciale con il pubblico perché mi ha fatto conoscere per quella che sono, con tutte le sfaccettature del mio carattere. Il GF Vip mi ha saputo valorizzare”

Nessuna gelosia per Sonia Bruganelli

Per Adriana Volpe nessun astio neppure con Sonia Bruganelli, con la quale lo scorso anno ha battibeccato più di una volta. La moglie di Paolo Bonolis è stata riconfermata come opinionista al Grande Fratello Vip ma la Volpe non prova alcuna gelosia nei suoi confronti. “Se l’ho più sentita? Sì. È una collega che stimo molto, soprattutto come imprenditrice”, ci ha tenuto a precisare Adriana.

Il grazie a Maurizio Costanzo

Adriana Volpe ha ringraziato pure Maurizio Costanzo, che l’ha bacchettata per i tanti cambiamenti degli ultimi anni, tra Rai e Mediaset. Cambiamenti – a detta del giornalista – dovuti ad una irrequietezza della presentatrice, alla quale ha suggerito maggiore calma e riflessione. Un consiglio che la diretta interessata intende seguire:

“Costanzo ha fatto un’analisi precisa. Come dice Maurizio è giusto tornare alla conduzione. Mi ha dato un grande consiglio, quello di investire sulla conduzione perché è quello che so fare meglio. Lo ringrazio”

L’estate di Adriana Volpe

In attesa di tornare in tv – si parla di un format top secret insieme a Federico Fashion Style – Adriana Volpe si gode l’estate in compagnia della figlia Gisele, avuta undici anni fa dall’ex marito Roberto Parli. Un’estate rigorosamente italiana per la soubrette e la bambina: dopo aver già visitato Sorrento si sposteranno in Sardegna, Sicilia e Calabria.

In programma anche alcuni giorni in Trentino, regione dove Adriana Volpe è nata e cresciuta e dove intende far rivivere a Gisele i giorni della sua infanzia vissuti alla Heidi, tra tuffi nel fienile, giri sui trattori e la ricerca dei funghi. Adriana è una madre molto presente: dopo la separazione non ha trovato un nuovo amore.