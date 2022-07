Adriana Volpe torna in tv dopo il GF Vip: c’è anche Fashion Style, rumors

Non succederà né sulle reti Rai né sulle reti Mediaset, e non si parla di ritorno su Tv8: dove seguire il suo nuovo programma

Adriana Volpe tornerà in tv. Chiuse le parentesi con Tv8 e con Mediaset e il Grande Fratello Vip, prima come concorrente e poi come opinionista, pare si siano spalancate per lei le porte di un’altra emittente televisiva. Per il momento sono indiscrezioni e come tali vanno prese, è sempre bene sottolinearlo. Il rumor è arrivato da Instagram, per essere precisi dal profilo di The Pipol che si occupa di televisione. Hanno lanciato una notizia in anteprima svelando anche qualche dettaglio su cosa farà la Volpe in tv dopo il GF Vip.

Nei giorni scorsi si è parlato tanto di Adriana per la mancata conferma come opinionista nel reality show, a differenza di Sonia Bruganelli. Sebbene il pubblico fosse più dalla parte di Adriana, Signorini ha preferito richiamare la Bruganelli. Visto l’affetto che è arrivato dal pubblico, la Volpe non è rimasta in silenzio e ha reagito sui social alla mancata conferma al GF Vip. E così qualcuno ha cominciato a chiedersi cosa farà adesso la Volpe. Le prime risposte sono arrivate in queste ore.

Nella notizia lanciata da The Pipol si legge infatti che Adriana Volpe condurrà In&Out, questo il titolo della sua nuova avventura televisiva. Si tratta di un format già visto sul piccolo schermo in varie salse: aiuteranno le persone a sentirsi più a loro agio con sé stesse e tra la gente. Potrebbe richiamare un po’ il Brutto Anatroccolo, oppure il più recente Selfie – Le cose cambiano. Nel cast ci dovrebbero essere anche Federico Fashion Style, che si occuperà delle trasformazioni, e anche Valeria Marini.

I protagonisti delle puntate saranno pescati nel pubblico, al quale saranno dedicate anche diverse sorprese. Sempre Pipol ha svelato anche dove andrà in onda il nuovo programma di Adriana Volpe, e non è né una rete Rai né una rete Mediaset. Le riprese pare comincino oggi, presso gli studi di Gold Tv a Roma. Questo si sa al momento, nulla più e nulla meno, sui prossimi impegni televisivi della Volpe. E come sempre, trattandosi di indiscrezioni, non resta che attendere conferme o smentite.