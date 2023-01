Uomini e Donne, Riccardo tuona su Ida: dettaglio che insospettisce

Ida Platano e Alessandro Vicinanza dopo Uomini e Donne appaiono sui social network come una coppia felice e innamorata. I fan sono entusiasti di vedere la dama di origini siciliane finalmente con il sorriso stampato in volto. C’è chi, però, nutre ancora dei dubbi su questa love story nata nello studio del dating show di Maria De Filippi. Si tratta di Riccardo Guarnieri, il quale ammette di non riuscire a unire i pezzi del puzzle sulle ultime scelte fatte da Ida. Il cavaliere tarantino ne parla sul nuovo numero del magazine dedicato al programma di Canale 5.

Innanzitutto, Riccardo racconta che il suo buon proposito per il 2023 è sempre lo stesso: “Riprovare i sentimenti che ho scoperto per la prima volta con Ida e per i quali la ringrazierò sempre”. Questo, con la speranza che questa volta le cose vadano in modo diverso. Guarnieri vorrebbe non ritrovarsi ancora single il prossimo anno, ancora qui a parlare dello stesso buon proposito. E a proposito di Ida, che efetto gli fa non vederla più in studio? Ebbene Riccardo confessa di sentirsi finalmente libero.

A UeD Ida ha rivelato, tempo fa, di non essere più innamorata di Guarnieri. Pur avendola di fronte, Riccardo si è sentito libero. Da allora entrambi hanno voltato finalmente pagina, prendendo strade diverse. Lui non ha modo di seguire la nuova vita di Ida con Alessandro, in quanto sui social network è stato bloccato. Infatti, la Platano aveva deciso di bloccare su Instagram il cavaliere tarantino dopo l’addio definitivo, avvenuto tempo fa.

Nonostante questo, quando la parrucchiera di Brescia ha lasciato il programma con Vicinanza, molte persone hanno tenuto informato Riccardo inviandogli video e immagini. “Fortunatamente la cosa è andata scemando con il tempo, non mi piace che le persone facciano paragoni”, spiega Guarnieri. Ed ecco che a questo punto, Riccardo ammette di avere ancora qualche sospetto sulla decisione presa da Ida di lasciare il programma e di iniziare una nuova relazione con Alessandro.

“Ancora mi sembra strano quello che è successo. Io e Alessandro siamo due persone completamente diverse. Inoltre, Ida ha sempre detto di voler a fianco un uomo ‘guerriero’, ma mi sembra che abbia scelto alla fine una sorta di secondo figlio. Per me è un passo indietro rispetto a Ida e rispetto all’uomo che cercava”

Detto questo, Guarnieri precisa che non se la sente di giudicarlo, perché non sa che persona sia Vicinanza nella vita privata e come si rapporti con gli altri. Nonostante ciò, da quello che ha potuto notare in studio, lo reputa una persona immatura. Oggi vedere foto e video che ritraggono la Platano felice con Alessandro genera in lui una strana sensazione, ma ammette di non provare dolore. In questa fase dell’intervista, il cavaliere tarantino esprime altri dubbi su Ida. C’è un altro dettaglio che insospettisce Guarnieri:

“So che in questi giorni sono a Miami e la cosa mi stupisce più che altro perché, quando Ida stava con me, si faceva problemi a muoversi così spesso per via delle responsabilità che ha, anche come madre”

Non finisce qui, Riccardo svela anche il motivo per cui quando Ida e Alessandro sono tornati in studio come ospiti lui ha deciso di ritirasi dietro le quinte. Conferma che non voleva né vedere né sentire. “Era troppo presto per me affrontare una cosa del genere”, fa notare. Infatti, racconta che ci ha messo un po’ di tempo a metabolizzare il tutto. “Se dovessero tornare, stavolta rimarrei in studio”, dichiara deciso.

Oggi Riccardo Guarnieri è felice per Ida, ma ha avuto comunque bisogno di capire cosa stesse accadendo dentro di lui, perché è successo tutto molto in fretta. “Ho avuto bisogno di tempo per accettare la realtà dei fatti: ero semplicemente deluso da come fossero andate le cose”, spiega il cavaliere del Trono Over. Ormai non spera neanche più in un confronto faccia a faccia con Ida, in quanto effettivamente “sarebbe inutile”.

D’altronde la Platano è stata chiara, non vuole instaurare con lui un rapporto di amicizia. Al Riccardo del passato direbbe proprio di “non reiterare nel tentativo di superare difficoltà insormontabili e di lasciare andare quando è il momento, anche se fa male”.

Nel frattempo, tutto sembra procedere a gonfie vele tra Ida e Alessandro. Dopo la vacanza a Miami, i due sono sempre più affiatati. A dimostrarlo è una foto condivisa da Deianira Marzano. Un utente su Instagram ha inviato all’influencer uno scatto che ritrae la coppia “in atteggiamenti molto intimi” tra baci e abbracci all’interno di un locale.

UeD, Riccardo e Gloria: come andrà a finire?

Ancora una volta, Guarnieri si ritrova a vivere situazioni di conflitti e malumori. Sta conoscendo Gloria Nicoletti ed entrambi sono stati asfaltati da Maria De Filippi questa settimana. I due continuano a riprovarci sebbene ci siano liti e incomprensioni. Oggi Riccardo confessa che della dama gli piace proprio tutto, partendo dall’estetica finendo al carattere.

“Di Gloria mi piace tutto: è una donna bellissima, dolcissima, sensibile e amo passare il mio tempo con lei”, dichiara al magazine. Ma ovviamente c’è un ma: non prova “quel sentimento intenso e profondissimo” che in passato ha provato. Nonostante tutto, crede che l’amore anche se non scatta subito con il tempo può arrivare. Dunque, è pronto a continuare a viversi questa conoscenza, sperando in un lieto fine.