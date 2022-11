UeD, Ida e Alessandro scelta: lei irriconoscibile. Cosa insospettisce

La scelta dei due protagonisti del Trono Over non raccoglie solo l’entusiasmo dei fan, ma anche le critiche e i sospetti

Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno lasciato Uomini e Donne con una scelta inaspettata. Infatti, in studio nessuno si aspettava che durante questa registrazione i due protagonisti del Trono Over avrebbero salutato le luci dei riflettori. Subito Tina Cipollari nota il particolare outfit della parrucchiera siciliana, che si presenta con un lungo ed elegante abito nero. Maria De Filippi mostra ai presenti un filmato che ritrae Ida e Alessandro che parlano dopo la precedente registrazione.

Dopo di che, ecco che la Platano inizia il suo discorso per iniziare ad annunciare la loro uscita dal dating show di Canale 5. Ida rivela così che lei e Alessandro hanno trascorso diversi giorni insieme sia a Brescia che a Salerno. Qui è scattato qualcosa in più dei soliti baci.

“In questi giorni è venuto a Brescia, è venuto spesso a trovarmi. Passiamo due giorni insieme. Lo porto a casa mia, lo faccio restare a dormire. Sono stata sotto pressione in queste settimane, però io l’ho vissuto fuori da qui diversamente. E in questi giorni ho capito altre emozioni che mi porti, forti. E ho cercato anche di capire quello che mi ha portato a questi due giorni bellissimi passati insieme”

Subito dopo, Alessandro Vicinanza fa sapere che hanno trascorso una giornata insieme a Salerno, la città in cui lui vive. Il cavaliere ammette che oggi le emozioni che prova sono molto più forti rispetto a quelle che provava una settimana fa. Ma Alessandro prima di lasciare UeD con Ida ci tiene a fare una precisione: “Te l’ho detto pure ieri, le paure aumentano insieme ai miei sentimenti. E quindi questa è la situazione mia oggi nei tuoi riguardi”.

La Platano fa notare che tra loro c’è anche paura per via della distanza, ma questo non li ferma. A un certo punto, mentre Ida sorride entusiasta, Alessandro pronuncia la parola attesa: “Usciamo”. La parrucchiera conferma così: “Arrivata a questo punto, ho preso la decisione”. Nel frattempo, Roberta Di Padua sorride, Riccardo Guarnieri guarda in basso e Gemma Galgani piange.

La dama torinese, con cui Ida condivide una solita amicizia di ormai lunga data, ci tiene a dire due parole: “Sono lacrime di gioia. Mi auguro che Alessandro le sappia dare tutto l’amore che merita. Ida è una donna straordinaria. Per me è davvero un privilegio averla come amica”. Anche Gianni Sperti spende belle parole per la Platano e si lascia scappare anche qualche frecciata.

Uomini e Donne, Ida e Alessandro lasciano il programma: gli attacchi

Gianni Sperti porta Roberta Di Padua a dire la sua, lanciandole una bella frecciata, mentre Ida e Alessandro non si staccano un attimo. Infatti, i due iniziano a baciarsi con passione al centro studio e l’opinionista fa notare l’imbarazzo. Dopo di che, rivela il suo pensiero.

“Si vede dagli occhi di Ida che è felice. Questo gesto è anche una bella risposta a chi ha sempre messo in dubbio la sincerità di Ida. Ida quando si innamora lascia lo studio, va a vivere la sua storia d’amore. Mi riferisco a Roberta e a chi ha messo in discussione questa coppia. Io ci ho creduto dal primo giorno”

A questo punto, arriva la reazione di Roberta, che dà inizio a un battibecco con Gianni.

“È molto emozionante vederli. Devo dire che Ida è innamorata. È la decisione più giusta che portavano prendere. Oggi ha risposto alle domande che io ho fatto per tanti giorni. Il pressing è servito. Ma non credo assolutamente a quello che dicono”

Sperti non perde tempo e prende subito le difese di Ida Platano, che questa volta preferisce godersi il suo momento, senza dare chissà che risposte agli attacchi della Di Padua. “Se credi che una persona lascia lo studio per le tue pressioni… Non sei così importante Roberta! Invece di preoccuparvi per Ida e Alessandro, cercate di trovare l’amore”, afferma indispettito Gianni.

“Ci auguriamo quello vero”, risponde a tono Roberta. Riccardo Guarnieri, invece, preferisce mantenere il silenzio e mostrarsi indifferente. Anche se è chiaro a tutti che la sua espressione dice altro. Intanto, Tina Cipollari fa una previsione e spiega cosa c’è che insospettisce sulla scelta di Ida e Alessandro.

“Non voglio fare una previsione, ma secondo me nel giro di 20 giorni finirà. È una cosa troppo affrettata. Io sono un’ottimista per natura, però credo che tra un mese siete di nuovo qua. Gianni ma posso essere una sensitiva? Posso capire come vanno le cose? Io non dubbi su di te, Ida. Sono certa che ci hai ragionato e non hai preso questa scelta dall’oggi al domani. Ma ho dubbi su di te Alessandro, credo che questa storia poi implica troppe responsabilità e non so se tu sei pronto. Anche il fatto che lui ha un lavoro a Salerno e invece lei ha un’attività a Brescia. Quando vivi un rapporto tanti problemi possono sorgere, siccome già ci sono stati. Loro si erano già frequentati e non aveva funzionato, ho dei dubbi”

Ciò che non torna, ad esempio, a Roberta Di Padua è che nel giro di qualche giorno improvvisamente tutto è cambiato e hanno preso inaspettatamente questa decisione. Molti sono d’accordo con Tina sui social. “Uscita che durerà da Natale a Santo Stefano”, scrive qualcuno su Twitter. C’è chi addirittura crede che Ida e Alessandro si siano organizzati per uscire. “Anche i discorsi sono molto simili”, fa notare qualcun altro.

Qualcun altro si sente in imbarazzo per via dei rumorosi baci che Ida e Alessandro si scambiano al centro studio: “Questo rumore dei baci aiuto”. Ovviamente c’è anche chi è davvero felice di vedere finalmente la Platano sorridente. Ultimamente era difficile vedere Ida con gli occhi così sereni. E chissà magari tra loro è nato davvero un grande amore, al contrario di ciò che possono pensare in molti.

Cosa molto strana, per Ida e Alessandro non sono scesi i petali rossi durante la scelta. A fine puntata, Maria vuole però sapere cosa ne pensa Riccardo Guarnieri.

“Non volevo rovinare il momento. Io la vedo cambiata. Che ti devo dire Maria? Con era un accanimento e con lui avrà trovato l’amore. Non era poi così immenso con me. Penso che sia più amore questo. Quella che vedo oggi non la riconosco, non è la stessa Ida”

Ida Platano chiarisce con Armando, il saluto di Tina

Arriva un chiarimento tra Ida Platano e Armando Incarnato, che nei giorni scorsi avevano discusso in studio. Lei aveva messo in dubbio la loro amicizia, generando la rabbia del cavaliere napoletano. “Se vuoi tornare a essere il mio amico di sempre, io sono qua”, dichiara la parrucchiera siciliana.

Dall’altra parte arriva una risposta positiva: “Io ero contento per te, mi auguro che lui non crei la seconda ‘storia di Ida e Riccardo’. Ti faccio un grosso in bocca al lupo. Quando venite a Napoli venite a trovarmi, porta anche lui. Alessandro mi raccomando, attenzione è delicata”.

Ida e Alessandro lasciano così lo studio e il programma. Tra la Platano e Gianni Sperti arriva un calorosissimo abbraccio. L’opinionista fa sapere all’ormai ex dama che le vuole bene. “Anche io tanto”, risponde felice lei. Tina, invece, stuzzica con la sua ironia: “Ciao Ida, a presto”.

Ebbene, la coppia effettivamente ha fatto ritorno in studio nel corso della registrazione di martedì 22 novembre 2022, ma come ospiti. Infatti, Alessandro e Ida hanno rivelato che la loro storia fuori sta procedendo bene.