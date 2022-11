UeD anticipazioni: tornano Ida e Alessandro, dama finge di svenire

Mentre fa ritorno in studio la nuova coppia del Trono Over, Maria De Filippi è costretta a intervenire durante una lite tra Tina e Pinuccia

Le anticipazioni di Uomini e Donne segnalano il ritorno di Ida Platano e Alessandro Vicinanza in studio, ma solo come ospiti. Questo è accaduto nel corso della registrazione effettuata nel pomeriggio di oggi, martedì 22 novembre 2022. Secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, la coppia è tornata nello studio di Canale 5 per svelare come sta andando avanti la loro storia. Entrambi hanno raccontato che tutto sta proseguendo bene. Inoltre, Ida e Alessandro hanno fatto sapere che sono appena rientrata da una vacanza di 3 giorni, che hanno ovviamente trascorso insieme.

Dunque, la coppia nata di recente del Trono Over sembra intenzionata ad andare avanti con la storia. Nonostante questo, Alessandro e Ida hanno ammesso che non sono mancate le litigate, soprattutto dopo un messaggio di Riccardo Guarnieri. Pare che Vicinanza abbia confuso le intenzioni del cavaliere tarantino scambiando le sue parole per provocazioni. Riccardo è intervenuto e ha nuovamente fatto notare che Ida e Alessandro si sono comportati male nei suoi confronti. Gianni Sperti non ha apprezzato questo suo intervento, tanto che l’ha attaccato.

Sempre nella registrazione di oggi di UeD, Ida e Alessandro hanno ballato insieme. Guarnieri, proprio in questa circostanza, non ha trattenuto le lacrime e ha lasciato (per l’ennesima volta) lo studio. “Non si è capito se per loro due o per gli attacchi subiti”, si legge.

Non si sa, al momento, quale sia stata la reazione di Roberta Di Padua. Insieme ad Armando Incarnato e Riccardo, si è sempre detti sospettosi dell’atteggiamento di Alessandro, dandogli spesso del ‘finto’. Roberta, inoltre, ha messo in dubbio più volte anche l’interesse di Ida nei confronti di Vicinanza. Pertanto, potrebbe esserci stata qualche discussione.

UeD: Gemma e la nuova conoscenza, Pinuccia si butta a terra

Gemma Galgani ha raccontato di essere uscita con Mario, uno dei nuovi cavalieri. In studio, però, sono nate tra loro molte discussioni a causa di una telefonata.

Si è accesa anche una “forte lite” tra Tina Cipollari e Pinuccia Della Giovanna! A un certo, pare sia accaduto qualcosa di davvero inaspettato.

Ecco cosa riportano le ultime anticipazioni: “Pinuccia a un certo punto si è messa a terra e sembrava (l’ha fatto a posta) fosse svenuta ed è dovuta intervenire Maria”. Sembra che la dama di Vigevano abbia finto di svenire durante uno scontro acceso con l’opinionista. Un altro colpo di scena che regala il Trono Over.

Anticipazioni Uomini e Donne: Federico ha baciato Carola

Ebbene sì, i fan di Federico Nicotera e Carola Carpanelli possono sorridere. Finalmente è arrivato il bacio tanto atteso dal tronista e dalla corteggiatrice. Quest’ultima si è scusata con lui, probabilmente per quanto accaduto nella precedente registrazione, e ha organizzato per lui un’esterna in studio. Qui Carola ha fatto trovare al tronista un peluche gigante.

Dopo il chiarimento, Federico e Carola si sono baciati. Nicotera ha portato in esterna anche Alice, la quale ha notato da parte sua un certo distacco. Tra loro non c’è stato, infatti, alcun bacio.

Per quanto riguarda Lavinia Mauro, nei giorni scorsi ha avuto a disposizione solo un’esterna e ha scelto di vedersi con Alessio Campoli. Quest’ultimo l’ha portata “nel luogo simbolo della sua adolescenza”. Tra loro tanti discorsi e abbracci. Invece, “l’altro” Alessio l’ha raggiunta in camerino. Qui Lavinia avrebbe cercato di provocarlo, cercando un suo bacio.

La tronista ha ‘ottenuto’ solo un bacio stampo, in quanto Alessio ha preferito andare via.