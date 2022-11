UeD anticipazioni: il rimprovero di De Filippi, torna la passerella

Arrivano nuove anticipazioni di Uomini e Donne, dopo la registrazione di oggi. Secondo quanto ha riportato Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, non ci sono stati particolari colpi di scena. Pare che l’attenzione ora sia tutta concentrata su Riccardo Guarnieri. Il cavaliere tarantino ha deciso di interrompere, in modo definitivo, la sua frequentazione con Gloria. Quest’ultima non ha avuto modo di dire la sua, in quanto non ha preso parte alla registrazione.

Per Riccardo è, inoltre, scesa una nuova dama. Nel corso della registrazione non si è parlato di Roberta Di Padua. Non ci sono news su Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Quindi, sembra che la loro storia fuori dal programma stia procedendo bene. Intanto, Maria De Filippi fa una graditissima sorpresa ai telespettatori. I protagonisti del Trono Over tornano a sfilare.

Infatti, oggi c’è stata una sfilata al femminile, che è stata vinta da Cristina.

Anticipazioni UeD: le nuove esterne del Trono Classico, guai in studio

Federico Nicotera ha portato di nuovo in esterna Alice. L’uscita tra il tronista e la corteggiatrice è stata “molto profonda”. Infatti, pare che lui abbia deciso di raccontare alcuni dettagli sul suo difficile passato. In studio, Carola non ha reagito bene. In particolare, si è chiesta come mai sia ancora tra le sue corteggiatrici visto che lui sta costruendo un legame sempre più solido con la sua rivale.

Ma ad aprirle gli occhi ci ha pensato Maria De Filippi, come sempre. La conduttrice, insieme a Federico, le hanno fatto notare che avrebbe invece dovuto comprendere di più su quello che lui ha raccontato. Solitamente, la conduttrice tenta di spiegare il punto di vista di Carola, mostrandole tutta la sua comprensione. Questa volta, però, non ha potuto non rimproverarla.

Federico Dianesi, protagonista di non poche polemiche sul web durante la puntata andata in onda oggi, ha fatto un’esterna con Elena e un’altra con Vincenza, una nuova corteggiatrice.

Tra le due, pare che il tronista sia più interessato alla new entry. Lavinia Mauro ha portato in estate Alessio Corvino, il quale però ha deciso di non baciarla. In studio, la tronista ha invece ballato con Alessio Campoli.