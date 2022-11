Una scena imbarazzante a Uomini e Donne per il pubblico che sta commentando sul web quanto accaduto nel corso della puntata. I telespettatori non hanno particolarmente apprezzato il siparietto che vede protagonista Federico Dainese. Il tronista ha deciso di avviare nuove conoscenze e tra queste c’è quella con Elena. Gianni Sperti non appena per nulla felice del percorso che sta portando avanti il ragazzo, approdato sul trono dopo aver corteggiato Veronica Rimondi.

A detta dell’opinionista, Federico non sarebbe alla ricerca di una storia d’amore seria e longeva. In effetti, il tronista ha più volte rivelato di aver bisogno di una ragazza che viva con leggerezza una relazione amorosa senza troppe aspettative. Il pubblico è d’accordo con Gianni. Ma oggi Dainese delude ulteriormente i telespettatori, con il suo atteggiamento. Elena fa sapere di essere una ballerina di reggaeton, un genere musicale nato a Porto Rico negli anni novanta.

A questo punto, Federico a UeD si dice pronto a vedere la sua corteggiatrice esibirsi con questo ballo sensuale. Elena, però, più volte dichiara di non voler assolutamente esibirsi in studio con questo tipo di danza, in quanto si sentirebbe a disagio. La corteggiatrice fa presente che questo non è il contesto adatto per lasciarsi andare a un’esibizione del genere.

Ma tutti in studio la spronano a lasciarsi andare, compresa Maria De Filippi. A un certo punto, la conduttrice chiede un brano di reggaeton, così da poter permettere a Elena, che non smette di dirsi contraria alla cosa, di ballare. Federico è addirittura emozionato all’idea di vedere la sua corteggiatrice esibirsi di fronte a lui con questo ballo sensuale.

In studio, però, la canzone giusta non arriva. La stessa Maria non riesce a capire se i brani siano adatti per ballare il reggaeton oppure no. Infatti, Queen Mary ammette di non sapere che tipo di ballo è il reggaeton. Questo fa nascere vari commenti ironici sul web. Ad esempio, su Twitter qualcuno scrive: “Ma Maria che fa finta di non sapere come si balla il reggaeton dopo 20 anni di Amici?”.

La De Filippi sta davvero fingendo di non sapere? Probabilmente, la padrona di casa non si è mai ritrovata ad assistere a un’esibizione di reggaeton ad Amici. Ma andando avanti con la puntata, finalmente arriva la canzone giusta ed Elena prova a tirarsi indietro, ancora una volta. Alla fine, la corteggiatrice ‘scende in campo’ e inizia a ballare. Maria chiama Gianni Sperti a farle compagnia.

Come si poteva immaginare, l’opinionista non rifiuta l’invito della conduttrice e si esibisce con Elena, che continua ad apparire imbarazzata. Il momento non piace molto alla maggior parte del pubblico, che descrive il tutto come “una pagliacciata”. Sono tanti i commenti negativi che è possibile leggere su Twitter in questi minuti sulla scena. In particolare, è Federico a finire nel mirino dei telespettatori per via del suo atteggiamento.

“Scusami Elena non è volgare”, ci tiene a precisare Maria, rassicurando la corteggiatrice dopo il ballo. “Per noi ballerini è una danza, è Federico che mette la malizia”, dichiara Gianni, attaccando il tronista. Dainese non si ferma, anzi si lascia andare ad altri commenti.

La Queen che non conosce il reggaeton ???? #uominiedonne — Nick P. Love ???????????? (@NickPagani) November 15, 2022

Scusa Maria 2000

Anni di “Amici” e non sai cos’è il reaggeton? #uominiedonne — Denny (@dede929300) November 15, 2022

#uominiedonne che orrore quello che sta succedendo pic.twitter.com/zlilD6bcdS — Costanza Pasquino (@Costanzarossa91) November 15, 2022

MA CHE È STO CIRCO? SEMBRA UN COMPLEANNO DI 18anni #uominiedonne — Satowª (@Aikachan417) November 15, 2022

"Federico perdi la testa per un lato B che si muove"

Esatto Maria, io ti adoro ma la prossima volta scegli con cura chi mettere sul trono e risparmiaci questi tizi imbarazzanti. #uominiedonne — Sammys (@Sammy_0897) November 15, 2022

Federico uno di quelli che pensano che il catcalling sia un complimento #uominiedonne pic.twitter.com/pwSRD3Upkt — simone muccabene (@fifteenluv) November 15, 2022