Lorella Cuccarini è al suo terzo anno come insegnante di Amici 22. Era certa sarebbe tornata anche quest’anno, è stata una conferma avvenuta in modo naturale dato che nelle sue prime due edizioni tutto è filato liscio ed è stato un successo. Questo ha rivelato in una intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, non nascondendo che si aspettava la chiamata di Maria De Filippi anche quest’anno. Si trova a suo agio sia dietro la cattedra di danza sia dietro quella di canto e non ha mancato di elogiare la padrona di casa. Lorella ha parlato di Maria come di una persona attenta a tutto e tutti, vicina a tutti e capace di leggere anche i silenzi, ma soprattutto alla quale non sfugge niente. Nel corso delle puntate ha occhi ovunque e riesce a cogliere tutto ciò che succede intorno a lei.

Il discorso si è spostato subito sui tre allievi di Lorella Cuccarini: NDG, Niveo e Cricca. Così l’insegnante ha fatto un’analisi di ognuno di loro svelando dei lati che forse in televisione non tutti riescono a cogliere. O che forse non emergono come dovrebbero. Prima però ha messo in evidenza la qualità che più apprezza di ognuno di loro e il difetto. Di Cricca apprezza la vocalità, anche se deve lavorare sull’interpretazione; tende a non far emergere soprattutto i momenti bui e lei vorrebbe lo facesse, perché mostrerebbero la sua umanità. Di NDG le piace lo stile e la grinta sul palco; difetti? Insicurezza e continua ricerca di conferme. Se credesse di più in sé stesso sarebbe una bomba: parola di Lorella. E infine c’è Niveo, che lei ha definito “la quota indie del gruppo”. Le piace la vocalità di questo allievo, ma deve tirare fuori il carattere.

Tra le domande successive hanno ulteriormente evidenziato alcuni tratti dei tre allievi. Per esempio hanno parlato del consiglio dato a NDG sull’abituarsi alle critiche, un consiglio che Lorella per prima ha fatto suo. Comprende anche l’ansia da prestazione di Niveo, aggiungendo che essere sicuro di sé stessi è fondamentale nel loro lavoro. Su Cricca invece si è parlato di una maschera col quale nasconderebbe i suoi tormenti interiori. Lorella Cuccarini non è d’accordo: Cricca non indossa una maschera, ma nel suo caso si tratta di pudore.

Non poteva mancare la domanda sui colleghi: Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Arisa dietro le quinte, cosa succede? Hanno un ottimo rapporto, ha raccontato. Che ci siano discussioni è normale ma quest’anno riescono ad avere un confronto senza alzare i toni. Anche se, come la stessa Lorella ha sottolineato, il momento caldo del programma è un altro: il Serale. E lì cominceranno a discutere molto di più, senza ombra di dubbio. Sul loro rapporto ha aggiunto:

“Dentro il programma c’è un po’ di pepe, ma fuori siamo tre persone che stanno bene insieme. E anche se riusciamo a vederci soltanto ogni tanto per un caffè dietro le quinte, mi piacerebbe molto frequentarli di più”

Quest’anno Lorella Cuccarini si trova spesso d’accordo con Zerbi, ha ammesso. Quando deve esprimere un pensiero in contrasto con quello di Arisa sceglie di farlo con molto tatto. “Arisa è una persona molto dolce, a volte è difficile dirle che non sei d’accordo perché ci rimane male“, ha spiegato.