Nuove anticipazioni di Uomini e Donne scoppiettanti sia per il Trono Classico che per il Trono Over. Innanzitutto, per Federico Nicotera e Lavania Mauro ancora nessuna scelta, ma solo lacrime e litigi. I due percorsi continuano ad andare avanti con non pochi ostacoli. Intanto, in studio nella registrazione di oggi – 12 gennaio 2023 – è tornato Armando Incarnato. Dunque, nessuna uscita di scena per il cavaliere napoletano, al contrario di ciò che si poteva pensare durante la scorsa registrazione. Dopo essere stato rimproverato da Maria De Filippi, Armando pare si sia preso solo una piccola pausa.

Infatti, non ha preso parte alla passata registrazione. Passando alle altre anticipazioni, secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni con il suo profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, Federico Nicotera ha portato in esterna Alice e le ha fatto conoscere suo nonno. Quest’ultimo è apparso entusiasta di conoscere la corteggiatrice, tanto che ha speso delle belle parole per lei. Con Carola, invece, c’è stato un confronto fuori dallo studio di Canale 5 alla fine della scorsa registrazione. Hanno avuto un forte litigio, dopo del quale Carola ha ammesso che un mese fa si è accorta che si stava innamorando di lui. Ora, però, i sentimenti stanno cambiando, in negativo.

Non solo, la bionda corteggiatrice di UeD ha dichiarato che le verrebbe da dire ‘no’ di fronte a un’eventuale scelta. In studio la situazione non cambia, Federico e Carola continuano a litigare. La Carpinelli ha confermato le parole dette durante il precedente litigio. “Lui è rimasto molto male”, si legge. Non sono mancate le lacrime per Carola, anche questa volta. Rispondendo ad alcune domande di Gianni Sperti, la corteggiatrice ha ammesso di tenere ancora a Federico.

Nonostante questo, non può non far notare che da quattro settimane sente di portare avanti il loro percorso da sola. Maria ha chiesto, come di consueto, a Federico con chi volesse ballare. Nicotera ha fatto il nome di Carola, provocando la dura reazione di Alice, che ha lasciato il centro studio furiosa. Il tronista le ha fatto presente che è proprio questo suo atteggiamento che non gli piace. Un dettaglio che è trapelato su Federico e Carola è che lui l’avrebbe stretta forte a sé abbracciandola e Maria avrebbe chiesto: “Questo cosa vuol dire?”. Non si sa, però, cosa ha risposto il tronista.

Non va meglio a Lavinia Mauro, anzi. In settimana ha chiesto alla redazione se Alessio Campoli e Alessio Corvino hanno mai chiesto di lei. Sul primo la risposta è stata ‘no’, mentre con il secondo ha avuto un confronto in camerino dove hanno litigato. Pare che Maria abbia cercato di far capire a Lavinia che nessuno dei due è davvero così tanto interessato a lei.

Una presa di posizione della conduttrice, che si sarebbe esposta per aprire gli occhi alla tronista. Quest’ultima è scoppiata in lacrime e ha chiesto a Federico Nicotera di ballare insieme. Sembra che Lavinia abbia esplicitamente dichiarato di voler abbandonare il trono. Nel caso, sarebbe la terza ad lasciare il programma senza fare nessuna scelta in questa edizione. Solo ieri è andato in onda il momento in cui Federico Dainese ha lasciato il suo trono.

UeD, Paola-Alessandro-Gemma-Pamela ancora protagonisti

Il Trono Over continua a intrattenere pubblico e presenti in studio. Al centro studio tornano a sedere Gemma Galgani, Alessandro Sp., Pamela e Paola. Oggi è andata in onda una puntata ricca di tensione che ha visto proprio loro quattro protagonisti. Ecco che nella registrazione Pamela è scoppiata in lacrime per lui. Invece, Paola avrebbe dichiarato che Alessandro da giovane “faceva il ‘pornodivo'”. Gianni Sperti, che ormai non ha alcuna fiducia di Paola, si è scagliato contro di lei.

È arrivato il momento di tornare a sfilare per le dame, che si sono sfidate in passerella con una sfilata tutta al femminile. Gloria ha preso la palla al balzo per dar vita a una scenetta in compagnia di Riccardo Guarnieri. Infatti, l’avrebbe fatto sedere su una poltrona per poi bendarlo. Dopo di che “si è seduta su di lui e gli ha imboccato delle fragole”. Il tema della sfilata era, appunto, legato alla sensualità.