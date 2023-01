UeD, Dainese: l’addio più gradito di sempre, Maria si espone così

Quello di Federico Dainese è l’addio a Uomini e Donne, probabilmente, più apprezzato di sempre. Nulla contro il ragazzo, che è approdato sul trono dopo un’esperienza da corteggiatore, ma il suo percorso non è piaciuto al pubblico. Sembra essere il trono che meno ha appassionato i telespettatori. Nessuna sua conoscenza ha catturato l’interesse dei telespettatori, ma solo tante critiche, anche quelle di Gianni Sperti. Infatti, spesso l’opinionista si è esposto facendo notare allo stesso Federico che il suo percorso non convinceva nessuno.

Ed ecco che Dainese ha deciso di lasciare il trono, seguendo Federica Aversano. Ma mentre l’addio di quest’ultima per i suoi fan ha rappresentato un enorme dispiacere, quello di Federico ha generato solo tanti applausi. C’è chi addirittura è rimasto indifferente alla decisione presa. Come hanno fatto notare vari telespettatori, solitamente chi lascia il trono fa dei lunghi discorsi, non trattiene le lacrime e crea un momento di tensione e suspense. Invece, con Dainese è stato tutto molto frettoloso e senza particolari emozioni.

Maria a UeD fa sapere che Federico deve dire a tutti una cosa importante e lo fa entrare in studio. A questo punto, Dainese entra e si siede di fronte alle sue due corteggiatrici, Elena e Vincenza. Con la prima aveva avuto una fortissima discussione nella registrazione precedente, tanto che oggi ammette che non ha alcuna intenzione di riprendere con lei una conoscenza. Pertanto, a lui resterebbe solo conoscere Vincenza. Ma non è possibile restare nel programma con una sola corteggiatrice.

Non solo, non può neppure sceglierla, in quanto l’ha appena conosciuta. Di certo la redazione non poteva nuovamente concedergli, dopo mesi di trono, la possibilità di far scendere altre ragazze e fargli iniziare da capo tutto. Al contrario suo, Federico Nicotera sta tenendo alta l’attenzione sul suo percorso con Carola e Alice. Anche Lavinia Mauro ha due conoscenze arrivate a buon punto.

Dainese, invece, non ha concluso nulla. “Vincenza non sono pronto a dirti ‘va bene ok puoi essere la mia fidanzata’. Proprio perché non sono superficiale come dicono, non ti dico ‘ok scelgo'”, dichiara Federico oggi in studio. De Filippi fa quindi presente che sta abbandonando il trono. Vincenza, però, non sembra propensa a conoscerlo fuori.

Gianni Sperti crede che Dainese abbia preso la decisione migliore che potesse prendere nel programma.

“Penso sia la scelta più giusta che potessi fare. Avevo sottolineato che non hai costruito nessun rapporto ed è quello che vediamo oggi. Tu sei pronto ad avere una fidanzata?”

Maria ci tiene a precisare che “è andata così” e dice a Federico che non deve preoccuparsi per quanto accaduto. Anzi, bisogna anche dire che almeno Dainese ha lasciato il trono di sua spontanea volontà, altri tronisti sono stati ‘costretti’ ad andare via dopo aver ‘tradito’ la fiducia della redazione e del pubblico.

Poco dopo, parlando con Lavinia Mauro, Maria rivela cosa pensa dell’addio di Federico al programma: “Ha fatto bene perché non era legato a nessuna delle ragazze”. Ebbene anche la padrona di casa è d’accordo con questa decisione.

UeD, Riccardo e Biagio creano ancora polemiche

Ancora una volta a catturare l’attenzione del pubblico sono i protagonisti del Trono Over, oggi Riccardo Guarnieri e Biagio Di Maro. Quest’ultimo siede al centro studio e riceve molti attacchi per via del racconto della dama che sta conoscendo. La donna racconta che Biagio avrebbe preteso di fare una videochiamata, mentre lei non si sentiva al massimo delle forze, per vederla struccata.

La sua richiesta genera non poche critiche in studio, in particolare da parte degli opinionisti, mentre Maria appare abbastanza perplessa. Fatto sta che anche questa conoscenza per Biagio è giunta al capolinea. Anche quella di Riccardo e Gloria Nicoletti viene chiusa da entrambi. Il loro, però, è l’ennesimo stop che danno alla loro frequentazione.