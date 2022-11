UeD, Federica ha lasciato il trono perché ha un altro? La sua verità

Sono giorni che sui social non si parla d’altro: il vero motivo per cui Federica Aversano avrebbe deciso di abbandonare per sempre il trono di Uomini e Donne non sarebbe il suo non essere riuscita a trovare in trasmissione nessuno spasimante alla sua altezza. Al contrario, i più pettegoli sostengono (e anzi sono convinti!) che mentre Federica proseguiva il suo percorso da tronista in realtà già fosse spuntato un altro uomo, dall’esterno, capace di farle perdere la testa.

Ma è davvero così? La verità sembrerebbe essere molto diversa da quella che è stata raccontata sui social. Anche in questa occasione, tra l’altro, a cavalcare l’onda è stata la regina del gossip Deianira Marzano, che su Instagram giusto oggi ha dato spazio alle teorie di una follower che le ha scritto “Ti assicuro che Federica Aversano ha un altro. La conosco bene. Per questo ha lasciato”.

Alla luce dei rumors circolati online, nelle scorse ore a fare chiarezza sulla questione è stata Federica Aversano in persona. L’ormai ex tronista è tornata sui social per la prima volta, parlando ai follower di quanto accaduto e smentendo le voci. Qui le sue parole:

“Prima di tutto volevo ringraziarvi perché ho ricevuto un casino di messaggi. Mi fa stranissimo, perché in tre mesi mi sono disintossicata praticamente, però mi fa tanto piacere, giuro. Ho letto una marea di stron…. perché ne ho letto veramente tante. Ma se tenevo a un altro…tappezzo l’Italia, appendo cartelloni con sto poraccio!”

Proprio poche ore prima del suo sfogo su Instagram, la Aversano aveva concesso un’intervista a Witty dove spiegava nel dettaglio i reali motivi del suo gesto. Ecco cos’ha dichiarato in merito:

“Stare lì per me deve avere un senso. Sicuramente me ne vado da qua dicendo ‘c’ho provato, in ogni caso’. Penso che l’onestà sia sempre la miglior cosa, è la forma di rispetto più grande per me e così ho fatto. […] Non ho trovato la persona capace di farmi battere il cuore. Ma non ho rimpianti, zero.”

Federica Aversano lascia: Tina la asfalta

La puntata dove i telespettatori hanno assistito all’addio di Federica Conversano è andata in onda oggi, 23 novembre, su Canale 5. Nel corso del programma, l’ex tronista ha sottolineato che i comportamenti che più l’hanno delusa di recente sono stati quelli di Federico Breschini, l’unico che più di altri è forse riuscito ad impressionarla per davvero.

Maria De Filippi, nel frattempo, ha compreso che per lei probabilmente non era ancora arrivato il momento di amare. Molto più dura invece la Cipollari che si è scagliata contro di lei dicendole: “Non ti piaceva nessuno, potevi dirlo all’inizio. Io questa cosa da tempo la dicevo”. Deluso e arrabbiato anche Gianni Sperti, che ha sollevato gli stessi dubbi poi apparsi sul web: “Il fatto che tu abbandoni il trono mi puzza…”. Federica ha negato, anche in questa occasione, di aver già preso una cotta per un altro uomo esterno al programma e non ha nel contempo proposto una conoscenza fuori dal programma ai corteggiatori Stefano e a Federico.