Maria De Filippi non si fa fregare nel suo programma. A Uomini e Donne la padrona di casa smaschera di fronte a tutti una corteggiatrice, che non fa una delle migliori figure in televisione. La redazione pretende giustamente la sincerità da parte dei personaggi su determinati dettagli. In particolare, ci tiene che non abbiano segreti sulla loro attuale vita sentimentale. Questo vale per tutti: cavalieri, dame, tronisti e corteggiatori. Noemi pare non essere stata del tutto sincera con Federico Dainese e con la redazione.

Maria non si fa di certo fregare, almeno non quando ha le prove a portata di mano. La De Filippi fa sedere al centro studio Federico e Noemi. Manda in onda la loro esterna, in cui la ragazza appare imbarazzata e anche abbastanza fredda. Infatti, sembra voler evitare il contatto fisico con il tronista, il quale le chiede anche un bacio, invano. La corteggiatrice non solo non lo bacia, ma in studio spiega di voler lasciare questo percorso. Il motivo? Noemi afferma di non sentirsi presa mentalmente da Federico.

A questo punto, Maria a UeD prende subito la situazione in mano. “Noemi sicura di quello che dici? Non mettermi in questa condizione”, dichiara la conduttrice, facendo subito intendere che c’è dell’altro. In effetti, le sue motivazioni sono davvero poco convincenti. “Te ne vai perché lui è così piacione o perché ti piace un altro?”, questa la domanda diretta della De Filippi.

La padrona di casa non dice mai cose a caso e questo i telespettatori lo sanno. “No Maria, non mi ha preso mentalmente, dico la verità”, afferma Noemi, che aveva la possibilità di rivelare come stanno davvero le cose. La redazione e Maria non possono chiudere gli occhi, sia per evitare che il pubblico venga preso in giro che per il percorso di Federico.

Gianni Sperti dalla risposta poco convincente di Noemi capisce immediatamente: “Ma perché non siete sinceri”. De Filippi va avanti e smaschera finalmente la corteggiatrice mostrando le foto che la ritraggono insieme a un ragazzo. Nel primo scatto è semplicemente vicina a questa persona. Nella seconda immagine, è possibile assistere a un bacio tra i due.

“Togliamo per favore?”, chiede Maria, che appare enormemente infastidita da questa situazione, giustamente. “Che figura di me..a”, fa notare Gianni. Noemi sembra non voler dare loro la possibilità di attaccarla e non dà soddisfazione. Infatti, proncunia solo qualche parola prima di scappare via: “È successo. Non mi ha preso mentalmente”.

Chiaramente, Federico Dainese è deluso da quanto accaduto e preferisce tornare subito a sedere al suo posto.

UeD, Federica Aversano abbandona il trono: Tina all’attacco

Una puntata scoppiettante, questa di mercoledì 23 novembre 2022, come fanno notare anche Gianni Sperti e Tina Cipollari. Dopo l’uscita di Ida Platano e Alessandro Vicinanza, arriva il momento per Federica Aversano di abbandonare il trono. Maria fa entrare gli unici corteggiatori che ha alla sua corte, Stefano e Federico. Entrambi le portano un regalo, in quanto il giorno dopo questa registrazione è stato il compleanno di Federica.

“Sicuramente io qui ogni volta non vengo col cuore leggero, lo sapete. Questo percorso mi sta pesando un po’. Sicuramente se avessi avuto un altro approccio, altri occhi con chi era seduto lì, sarebbe stato diverso. Però questi occhi non ce li ho. Poi ci sono stati comportamenti che mi hanno delusa parecchio. Ho perso quell’entusiasmo… Quindi stavo pensando che per me ci deve essere un motivo forte per venire qui. Sono sacrifici belli, questo deve essere un percorso bello fatto col sorriso e quando inizia a pesare anche in questo studio… L’anno scorso era il mio rifugio, quest’anno no. Quindi sto pensando che non è il caso di venire più”

Federica Aversano conferma che i comportamenti che l’hanno più delusa sono stati quelli di Federico Breschini. Probabilmente è stato lui l’unico ad attirare davvero l’attenzione della tronista, ma questo non è bastato. Come fa successivamente notare Maria De Filippi, questo non è il momento giusto per Federica di trovare l’amore. Tina Cipollari, però, si scaglia contro la Aversano. Non è la prima volta che l’opinionista attacca duramente l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri.

“Quelli delusi dovrebbero essere loro. Oggi te ne esci fuori che non c’è quella spinta. Non ti piaceva nessuno, potevi dirlo all’inizio. Io questa cosa da tempo la dicevo. Loro sono stati impeccabili, sei tu che non vai bene. Oggi quello che sei, è venuto a galla”

Anche Gianni Sperti, in modo più carino, le fa presente che probabilmente non è pronta ad avere una relazione amorosa e che non è assolutamente colpa dei suoi corteggiatori. “Il fatto che tu abbandoni il trono mi puzza”, dichiara insospettito l’opinionista. A fare un’analisi della situazione di Federica ci pensa – anche questa volta – Maria. Prima, però, Federica si rivolge a lei per negare il fatto che potrebbe aver preso in giro tutti durante il suo percorso.

“No, non c’è nessun altro. Non l’ho mai pensato Fede. Penso quello che dice Tina, senza i suoi modi forti, ovvero che molto probabilmente c’è un momento in cui una persona è predisposta a innamorarsi e momenti in cui non lo è. Ci sono stati dei momenti in cui qualcuno di loro poteva rappresentare qualcosa, ma poi sono caduti. Ti dò anche la buona fede di aver pensato di potercela fare. Non ho mai pensato che sei venuta qua in cattiva fede”

A questo punto, Gianni concorda con Maria e si rende conto della difficoltà che Federica ha dovuto affrontare in queste condizioni. In ogni caso, la Aversano non ha proposto una conoscenza fuori a Stefano e a Federico. Neanche loro hanno chiesto di poter vedere la tronista fuori.

E mente c’è chi va via, ecco che c’è anche chi torna. Biagio Di Maro fa ritorno nel programma dopo un lungo periodo di assenza e dopo i dubbi esposti da Tina Cipollari qualche settimana fa. Maria De Filippi fa tornare ufficialmente in scena il cavaliere con una simpatica sorpresa per l’opinionista.