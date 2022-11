UeD, De Filippi criptica su Biagio: un cavaliere fa nascere il dubbio

In questa nuova edizione dello show di Canale 5 non è passata inosservata l’assenza di Di Maro e un nuovo partecipante fa insospettire Tina

Che fine ha fatto Biagio Di Maro di Uomini e Donne? Il tanto discusso cavaliere del programma di Maria De Filippi non è presente nel parterre del Trono Over in questa nuova edizione. Non c’è stata nessuna spiegazione sulla sua assenza, eppure tanti telespettatori si chiedono come mai non faccia più parte della trasmissione. Non è la prima volta che un cavaliere, come accade anche tra le dame, ‘sparisce nel nulla’. Spesso è la redazione che decide di non chiamare più un determinato partecipante nello show di Canale 5, altre volte è lo stesso a decidere di lasciare la scena.

Sull’addio di Biagio Di Maro al Trono Over non è mai arrivata alcuna spiegazione. Oggi Tina Cipollari porta in studio i suoi dubbi sull’assenza del tanto discusso cavaliere, ma De Filippi preferisce non rivelare nulla e mantiene alto il mistero. Ciò accade quando l’opinionista a inizio puntata fa notare che c’è un nuovo cavaliere, Alessandro G., che al centro studio si presenta. L’uomo ha 56 anni e vive a Venezia. Racconta ai presenti che di recente ha affrontato una grande delusione amorosa.

“Lei adesso sta con uno che ha partecipato al programma. No, non è presente qui oggi”, fa sapere il nuovo cavaliere. A questo punto, come si può immaginare, la curiosità di molti si accende. In particolare, Tina vuole assolutamente sapere chi è quest’uomo che ora sta con l’ex fidanzata di Alessandro. Quest’ultimo, però, non intende in alcun modo a rivelare il nome di questo cavaliere.

“Forse è Biagio! Ecco perché non viene più”, dichiara la Cipollari. Di fronte a questa supposizione di Tina, la cosa strana è che Maria De Filippi a UeD se ne resta in silenzio. Non cerca di correggere l’opinionista, dando magari una spiegazione sull’assenza di Biagio. La padrona di casa potrebbe prendere la palla al balzo per spiegare perché Di Maro non è più presente nel parterre. Invece, la conduttrice preferisce non parlarne.

La redazione e Maria molto probabilmente sanno chi è l’ex cavaliere fidanzato con l’ex compagna di Alessandro. ‘Chi tace acconsente’, si dice. Forse, Maria vuole confermare il sospetto di Tina con il suo silenzio o semplicemente non ha nulla di importante da dire.

UeD, Ida Platano e Roberta Di Padua ancora protagoniste

Si riaccende il caos tra Ida Platano e Roberta Di Padua, che già diverse puntate fa hanno dato vita a uno spiacevole spettacolo. Le due dame del Trono Over si ritrovano a lottare tra battibecchi accesi e parole poco carine. La parrucchiera siciliana attacca subito la ‘rivale’ accusandola di essersi messa d’accordo con Riccardo Guarnieri per farle del male.

“Siete usciti per strategia, siete convinti di farmi del male. Rimane un mio pensiero”, dichiara urlando Ida. Roberta le fa notare, però, che non dovrebbe avercela così tanto con lei, in quanto non è mai uscita insieme a un cavaliere che in quel momento era fidanzato con lei. Infatti, Di Padua ha iniziato le sue conoscenza con Riccardo e Alessandro Vicinanza solo quando entrambi avevano messo la parola fine alle loro rispettive storie con Ida.

Gianni Sperti, però, non capisce il motivo per cui Roberta continui a intromettersi nei confronti al centro studio di Ida e Alessandro. “Perché sono arrabbiata, lui mi ha preso in giro”, afferma furiosa la dama di Cassino. La discussione va avanti con la Platano che accusa Roberta di aver chiesto più volte a Vicinanza informazioni sulla sua durante la loro conoscenza.

Ma sia la Di Padua che Vicinanza smentiscono e questo fa infuriare Ida. Quest’ultima si dice convinta del fatto che Alessandro le abbia raccontato di questa pressante curiosità di Roberta sulla sua vita. Il cavaliere, però, continua a negare di averle mai raccontato questo. E Tina sbotta contro la Platano, ricevendo l’applauso del pubblico a casa.

“Deve essere più trasparente! Hai rotto le scatole, ti nascondi dietro a un filo d’erba”, attacca l’opinionista. Lo scontro non porta a nessun chiarimento, anzi la Platano è nuovamente furiosa con Alessandro.