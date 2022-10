UeD, Ida e Roberta: uno squallido show. De Filippi stronca Pinuccia

Una puntata difficile per Maria, quella andata in onda martedì 25 ottobre 2022, con le tre dame protagoniste del Trono Over

Uno spettacolo osceno quello con protagoniste Ida Platano e Roberta Di Padua a Uomini e Donne. Finché le discussioni finivano con un botta a e risposta senza particolari insulti, tutto sembrava normale. Ora, però, si sta oltrepassando il limite. Vedere due donne, madri, litigare e offendersi così a vicenda è davvero imbarazzante. Volano parole forti, tanto che danno vita a uno squallido confronto. Neppure Maria De Filippi riesce, a un certo punto, a mettere fine a questo bruttissimo momento.

Molti sono i telespettatori che stanno commentando negativamente quanto accade tra Ida e Roberta. La conduttrice, qualche settimana fa, aveva cercato di portare le due dame a comprendersi a vicenda e a non litigare di nuovo per un uomo. Eppure si ritrovano ancora una volta a discutere animatamente per un cavaliere, Alessandro Vicinanza. Mentre Ida appare nervosa e furiosa, Roberta con i suoi sorrisetti sembra voler dimostrare di essere superiore. Entrambe, però, cadono in basso.

Le due dame del Trono Over dovrebbero stare dalla stessa parte. Forse dovrebbero spalleggiarsi tra donne contro l’ambiguo comportamento di Alessandro. Entrambe non riescono a fidarsi di lui. E invece pare preferiscano offendersi ed entrare in competizione per chi ha la meglio con Vicinanza.

“Io te le fracasso fino alla fine le pa..e”, dichiara ad esempio Ida. “Ti manca solo mio marito e poi te li sei fatti tutti”, continua urlando. “Ma tu ce l’hai d’oro e tornano tutti da te?”, risponde invece Roberta. Si offendono così a vicenda e il pubblico è davvero imbarazzato per loro.

Maria si rende conto che il limite è stato oltrepassato e così decide di cambiare completamente discorso.

#uominiedonne comunque questi litigi sono francamente imbarazzanti, Roberta parla come una ragazzina di 11 anni — Gio; (@giocmedia) October 25, 2022

Uomini e Donne: Maria De Filippi una furia con Pinuccia

Maria perde completamente la pazienza con Pinuccia Della Giovanna. Quest’ultima, secondo la conduttrice, sarebbe ormai diventata pesante. In quanto troppo buono, Alessandro Rausa non riesce a dire di ‘no’ e accetta gli inviti della dama, pur non volendo. Infatti, il povero cavaliere ha più volte ammesso di non voler avere con Pinuccia un rapporto che va oltre l’amicizia. Cerca sempre di confortarla, ma nella sua ingenuità teme di ferirla dicendole la verità dei fatti in modo esplicito.

E allora lo fa la De Filippi, che urlando si scaglia contro Pinuccia.

“Pinuccia non vuole venire con te! Non devi, anche come donna, elemosinare una cena! Non si fa! Ti dice di sì perché lo sfinisci! È buono come il pane e ti dice di sì. A 92 anni sarà libero di fare ciò che vuole? Alessandro dille la verità! Facciamo finta che sia gay, le donne non gli piacciono. Lui stare da solo, da solo! Fatti miei che lo faccio venire qui, è colpa mia. È con me, non vede nessuna donna, solo me”

Sperando che Pinuccia finalmente se ne faccia una ragione, Maria tenta così di proteggere Alessandro e di lasciarlo libero di fare ciò che si sente.

Trono Over: Roberto fugge lontano dal programma, Gemma delusa

Maria De Filippi cerca di indagare sulla scelta presa da Roberto di lasciare improvvisamente la scena. Il nuovo cavaliere che stava conoscendo Gemma Galgani, inaspettatamente, ha rivelato alla redazione di non avere più intenzione di partecipare al programma. Il motivo resta per il momento segreto. Infatti, nessuno sa spiegare cosa possa aver spinto Roberto a fare questo passo indietro. Inizialmente Maria chiede a Silvia, un’altra dama che il cavaliere stava frequentando, cosa sa lei della questione.

“Ne abbiamo parlato, ma non voglio essere io a dirlo. Potrebbero essere mie sensazioni. Mi ha detto che ne avrebbe parlato con la redazione. L’ho sentito fino a ieri sera”

Al contrario, Gemma Galgani non è stata informata da Roberto della sua uscita di scena. La dama torinese spiega che non lo sente da qualche giorno.

“Il suo silenzio mi aveva anche turbata. Nell’ultima chiamata era stato lusinghiero, però non mi aveva detto che non sarebbe più venuto”

A questo punto, Maria ammette che Roberto alla redazione ha semplicemente detto di non voler più prendere parte al programma per motivi personali. Detto ciò, la padrona di casa fa presente che nessuno vieta al cavaliere di scriverle e vederla anche se non fa parte della trasmissione.

Per Tina Cipollari a UeD questa è una chiara conferma dei suoi sospetti: “Evidentemente non era interessato, ti avrebbe dovuto dare delle spiegazioni e avvisarti. Le mie parole si sono avverate”. A questo punto, Silvia ha svelato ulteriori dettagli che potrebbero spiegare tutto.

“A me l’ha detto. Nonostante abbia scelto di non partecipare più, ci siamo sentiti quotidianamente più volte. Gli ho anche chiesto di venire qua e parlarne. Di Gemma l’unica cosa che mi ha detto è che dopo quella uscita si è sentito un po’ pressato. Ha sentito la tensione, non si sentiva spontaneo al centro dello studio. Aveva paura di ulteriori attacchi”

Al centro studio, Roberto aveva ammesso di non voler affrettare i tempi e di voler baciare solo la dama con cui sarebbe poi uscito dal programma. Questo ciò che aveva dichiarato per spiegare il motivo per cui non aveva ancora baciato Gemma. Tina Cipollari chiede alla Galgani di chiamare Roberto di fronte alle telecamere per scoprire la sua reazione.

Maria, però, ferma l’opinionista: “Lo può chiamare lei privatamente. Lo devo avvisare, va in onda. Non puoi fare una chiamata senza avvisare una persona, non si può legalmente”. Così Gemma esce dallo studio e prova a contattare Roberto.

