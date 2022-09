Uomini e Donne, Ida vs Roberta: l’intervento di Maria è decisivo

Nuove anticipazioni di Uomini e Donne sulla registrazione di ieri, lunedì 12 settembre. Si è acceso uno scontro tra Ida Platano e Roberta Di Padua nello studio di Canale 5. Le due dame del Trono Over si sono ritrovate faccia a faccia dopo moltissimo tempo e pare siano pronte a regalare nuovi colpi di scena. A intervenire per riportare la serenità ci ha pensato Maria De Filippi. Proprio la padrona di casa ha deciso di mettere un punto alla questione, secondo le ultime anticipazioni riportate in queste ore dal profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover.

Innanzitutto, pare che Ida abbia deciso di mettere la parola fine al suo rapporto con Riccardo Guarnieri, una volta per tutte. “Ha detto basta in maniera decisa e ferrea”, si legge. La Platano non vuole avere più nulla a che fare con il cavaliere tarantino, probabilmente dopo il litigio avuto ieri in studio. Infatti, sembra che questa decisione sia arrivata a seguito di questo scontro. Certo, Ida e Riccardo hanno chiuso più e più volte all’interno di quello studio e fuori. Dunque, bisognerà scoprire cosa accadrà nelle prossime settimane.

Ida ha litigato anche con Roberta, appena rientrata in scena. La Di Padua ha fatto ritorno in studio per parlare degli ultimi gossip che la vedevano insieme a Davide Donadei. Ha preso parte a quella registrazione anche Chiara Rabbi, ma per scoprire cosa è accaduto nel dettaglio bisogna attendere. Intanto, sappiamo che Roberta ha avuto modo di rientrare nel parterre delle dame dopo una richiesta di Alessandro.

Quest’ultimo ha esplicitamente chiesto alla Di Padua di avviare una conoscenza, in quanto interessato a lei. Le anticipazioni di UeD fanno sapere che la loro frequentazione è già giunta al capolinea. Ed è in questa fase della registrazione che è avvenuta la lite tra Ida e Roberta. Entrando nel dettaglio, la Platano si è intromessa nella discussione, avendo così un piccolo scontro con la collega.

Il tutto si è concluso con l’intervento di Maria De Filippi. Come sempre, Queen Mary riesce a far riflettere i partecipanti dei suoi programmi e, questa volta, l’ha fatto con le due dame, tra le più discusse del suo programma. Si è sempre notato l’affetto che la padrona di casa nutre nei confronti della Platano e col tempo ha dimostrato lo stesso con la Di Padua.

“Ma alla fine Maria è intervenuta facendo ‘far pace’ alle due dame”, si legge. Probabilmente, la conduttrice avrà fatto notare a entrambe che hanno un vissuto e una situazione molto simili. Ad esempio, hanno entrambe un figlio nato da una relazione passata ed entrambe hanno avuto a che fare con Riccardo, in accesi scontri. Maria avrà cercato di far alleare le due dame, mandando così un buon messaggio.