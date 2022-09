Ieri è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Le anticipazioni su Over e Classico sono arrivate come sempre, puntuali, dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover. Lorenzo Pugnaloni ha raccontato che si vedranno ancora tanti scontri tra i volti degli Over. Neanche il tempo di ritrovarsi in studio che le vecchie ruggini si sono rivelate vecchie per niente. Ida e Riccardo continuano a litigare, con buona pace di Maria De Filippi che anche quest’anno pare vorrebbe portare i due a una tregua. Non si sa perché hanno discusso stavolta, ma i motivi sono sempre gli stessi per cui è facile immaginarli.

Pure Armando e Alessandro hanno litigato, e pure tra di loro non è certo una novità così come è altrettanto facile immaginare i motivi. Intanto nelle anticipazioni di Uomini e Donne si è tornati a parlare di un vecchio volto tornato protagonista: si tratta di Roberta Di Padua. Ha rimesso piede in studio per parlare del presunto triangolo con Davide e Chiara del Trono Classico, poi è rimasta perché Alessandro le ha chiesto di uscire. Si sono visti, ieri in studio hanno raccontato la loro cena ha hanno deciso di interrompere la conoscenza. Nonostante ciò, Roberta non ha lasciato lo studio anzi si è seduta di nuovo nel parterre femminile Over. Il suo dunque è un ritorno a tutti gli effetti.

È arrivato un nuovo corteggiatore per Gemma Galgani e le anticipazioni parlano di una Tina Cipollari che ha chiamato il medico. Forse questo nuovo Cavaliere piace molto a Gemma, al punto da far preoccupare Tina? Non sarebbe la prima volta che l’opinionista gioca su questo, infatti. In questa puntata di Uomini e Donne ci sarà tempo e spazio anche per l’amore, con il ritorno in studio di una coppia Over molto amata: ci saranno Isabella e Fabio.

Le anticipazioni del Trono Classico invece non rivelano particolari dettagli, ma perché le conoscenze sono ancora all’inizio. Sono spuntati i nomi di due corteggiatrici: Carola per un Federico, Noemi per l’altro. Le conoscenze vanno avanti anche per le troniste. Non si sa il nome del corteggiatore scelto da Federica per l’esterna, mentre Lavinia è uscita con un ragazzo di nome Alessio. Per il momento le anticipazioni terminano qui: i protagonisti di Uomini e Donne torneranno in studio la prossima settimana per una nuova registrazione.