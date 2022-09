Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano un ritorno inaspettato e non solo, tante liti accese hanno caratterizzato la nuova registrazione. Lunedì 19 settembre 2022, il programma di Maria De Filippi tornerà a fare compagnia al pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Intanto, la trasmissione sta registrando le prime puntate, dove non mancano i colpi di scena! Secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni con Uominiedonneclassicoeover, la redazione ha inviato in studio tre ospiti: Davide Donadei, Chiara Rabbi e Roberta Di Padua.

I primi due hanno raccontato i motivi dell’improvvisa rottura. E, ovviamente, non poteva non essere tirata in causa l’ex dama del Trono Over. Nei giorni scorsi, è stata beccata insieme a Davide durante una cena e il gossip si è acceso intorno a loro. Non si sa di preciso cosa abbiano rivelato in più, ma sembra proprio che tra Roberta e Donadei non ci sia nulla in più di un’amicizia. Infatti, Alessandro ‘giovane’ (dovrebbe essere Vicinanza) ha invitato la Di Padua a uscire per avviare una conoscenza.

Pertanto, si presume che Roberta sia tornata ufficialmente a far parte del parterre del Trono Over, sempre se accetterà questa proposta. Indubbiamente, il pubblico avrà modo di conoscere la verità su quanto realmente accaduto tra Davide e Chiara. Soprattutto i fan che li hanno sempre sostenuti sono alla ricerca di risposte ormai da settimane.

Per quanto riguarda il Trono Classico, le anticipazioni di UeD fanno sapere che Federica Aversano è rimasta delusa da uno dei suoi corteggiatori, nel corso di un’esterna. Questa situazione ha generato “un forte scontro” tra la nuova tronista e Tina Cipollari.

L’opinionista ha consigliato a Federica di tornare a casa se crede che un giorno scenderà da quelle scale ‘George Clooney’. Non solo, parlando con Maria De Filippi, ha sottolineato che seconda lei la Aversano “farà la stessa fine di Gemma”. Lavinia, invece, ha fatto un’esterna con il corteggiatore che, durante le prime registrazioni, Federica aveva eliminato.

Anticipazioni Uomini e Donne: forti scontri nel Trono Over

La registrazione di oggi, mercoledì 7 settembre 2022, è andata avanti con una lite tra Armando Incarnato e Alessandro. In particolare, Maria ha mostrato ai presenti in studio in video in cui è stato possibile vedere Federica Aversano e Riccardo Guarnieri parlare dopo la scorsa registrazione. Lei ha ribadito il suo pensiero: se vuole corteggiarla dovrà sedersi alla sua corte.

Ma il cavaliere di Taranto non è disposto a lasciare la sua sedia nel parterre del Trono Over. Per Pinuccia si è già conclusa la nuova conoscenza, avviata la scorsa settimana, tanto che hanno discusso. Dunque, si può dire che non mancano gli scontri accesi in queste prime puntate!

Ovviamente, non è mancata la parte dedicata a Ida Platano. Riccardo si è intromesso in un confronto tra lei e Alesandro, scatenando nuove liti. In particolare, protagonisti dello scontro sono stati la dama di Brescia e Guarnieri.

A infiammare lo studio ci ha pensato Armando, il quale ha ripreso Riccardo facendogli notare “che sta prendendo ‘pali’ da tutte le parti (prima da Federica e poi da Ida).