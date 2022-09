UeD, Roberta Di Padua rompe il silenzio su Davide: “Sciacallaggio”

Roberta Di Padua e la sua verità su Davide Donadei: l’ex Dama ha finalmente rotto il silenzio. I due ex volti di Uomini e Donne sono stati avvistati a cena insieme nei giorni scorsi e da quel momento si è scatenata la bufera social. A Davide non viene perdonato di aver chiuso la storia con Chiara Rabbi, la sua scelta nel programma di Maria De Filippi. A Roberta in questo momento non viene perdonato di essersi in un certo senso intromessa nella coppia, sebbene l’incontro sia avvenuto dopo la fine della storia con Chiara.

Davide è già intervenuto per dire la sua in merito all’accaduto e si è discolpato, adesso è il turno dell’altra persona coinvolta. Lo sfogo di Roberta di Padua dopo la cena con Davide è arrivato oggi, riconoscendo di aver aspettato un po’ prima di parlare. Queste le sue parole: “Di cose ne sono state dette, alcune giuste altre molto errate. Mi direte che è colpa del gossip, non è così! Esiste il gossip ed esisto lo sciacallaggio”.

Secondo Roberta c’è differenza tra raccontare una cena, e questo sì sarebbe gossip, e inventare o condannare una donna single per aver incontrato un uomo, senza conoscere e senza sapere. Ha messo in chiaro che prima di essere personaggio pubblico, sebbene manchi dal piccolo schermo ormai da tempo, è una “persona normale, padrona delle proprie scelte e della propria vita”. Per questo ha parlato di “sciacallaggio”, accusando quelli che secondo lei sarebbero “pseudo gossippari” di cambiare la realtà e ingannare il pubblico. “Questa non è cronaca rosa ma serve solo a generare cattiveria”, ha aggiunto.

A lei non interessa avere l’appoggio del pubblico, preferisce essere libera e diretta. Roberta Di Padua non ha menzionato Davide nel suo sfogo, però. Si è limitata a fare riferimento a cosa è stato detto su di loro e basta. Sulla vicenda vera e propria ha solo scritto quanto segue: “La verità, come sempre, verrà fuori ma da me! Il tempo darà le risposte”. Tuttavia tutti i tasselli della storia non convincono ancora del tutto i più scettici: c’è qualcosa che non torna su Roberta e Davide. La Dama non ha mai nascosto di avere un debole per l’ex tronista, lo aveva ammesso nello studio di Uomini e Donne. Donadei era concentrato sul suo percorso sul trono e alla fine scelse Chiara. Ora però sono entrambi single. Il tempo, come ha scritto la Di Padua, darà le risposte.