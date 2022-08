Cosa succede tra Davide Donadei e Roberta Di Padua? A Uomini e Donne non era passata inosservata l’attenzione che entrambi riponevano l’uno nei confronti dell’altra in studio. L’ex tronista ha chiuso la sua storia d’amore con Chiara Rabbi, conosciuta proprio nel programma di Maria De Filippi. Da allora sul suo conto spuntano vari gossip e l’ultimo riguarda la sua vicinanza con l’ex dama del Trono Over. Davide e Roberta sono stati beccati proprio ieri sera in una pizzeria a 10 minuti dal centro di Napoli e c’è chi si dice convinto del fatto che abbiano anche passato la notte insieme.

In particolare, Deianira Marzano è certa che i due addirittura si siano in questi anni sentiti di nascosto. In una recente diretta, Donadei aveva rivelato di non aver più sentito Roberta. Eppure la cena di ieri per tanti rappresenta proprio il contrario. “Ero in quell’albergo e posso assicurare che la signora ha passato la notte con lui”, scrive qualcuno all’esperta di gossip su Instagram. A questo punto, Davide decide di condividere sul suo profilo ufficiale gli screenshot delle chat con la Di Padua, facendo notare che tra loro c’era solo uno scambio di messaggi di carinerie.

Com’è possibile leggere, i due si augurano a vicenda gli auguri di buon compleanno. Ci sono poi delle reazioni ad alcune Stories e una battuta ironica da parte dell’ex dama probabilmente su un piatto condiviso da Donadei tempo fa: “C’è gente a dieta grazie”. Dopo di che, gli ultimi messaggi risalgono allo scorso mese di luglio, quando l’ex tronista ha augurato un buon compleanno a Roberta.

Infine, è possibile leggere il messaggio della Di Padua, la quale chiede a Davide come sta dopo la rottura con Chiara. Sebbene l’ex tronista abbia condiviso questi screenshot, c’è chi continua a dubitare e a chiedersi dove siano gli altri messaggi con cui si sono accordati per mangiare questa pizza insieme. In ogni caso, Donadei ci tiene a spiegare come stanno le cose. Innanzitutto, precisa di voler dimostrare “il rispetto che c’era” con questi screenshot. Poi prosegue, parlando – sembra anche con difficoltà – della serata di ieri.

“Fine, questo è quanto. Ora ieri dopo la diretta, dove dicevo che rimanevo solo in albergo a mangiare una pizza, Roberta era qui a Napoli ci siamo sentiti e abbiamo deciso di mangiarla insieme al locale a fianco all’hotel. Io la guerra non la voglio fare e non mi interessa farla. Se avessimo voluto fare giochini strani come tutti voi mi state dicendo, di certo non sarei andato a mangiare la pizza nella pizzeria che era stra piena a 10 minuti dal centro di Napoli”

Detto ciò, l’ex tronista di Uomini e Donne precisa di aver trascorso una serata tranquilla, mangiando una pizza con una persona che conosce da tempo. Nel frattempo, Chiara Rabbi reagisce alle notizie sull’incontro tra Davide e Roberta Di Padua. Prima condivide una foto scrivendo: “A me per sempre”. Subito dopo, gira un video per fare una richiesta ben precisa.

“Non ho intenzione di vedere nient’altro, non mi inviate proprio nulla per favore, nulla. Ve lo chiedo proprio come un’amica. Vi ringrazio per la solidarietà e brindo a noi”

Rispondendo alle domande di alcuni fan, a cui però chiede di evitare di entrare in certi discorsi, continua: “Il tempo è galantuomo e rimette al proprio posto ogni cosa”. E mentre Deianira si chiede come mai Davide non abbia condiviso anche i messaggi che si è scambiato ieri con Roberta, lui torna a fare delle precisazioni.

In particolare, non capisce il motivo per cui ancora continuino a girare determinate foto visto che da circa due mesi è single e non deve dar conto a nessuno. “Non voglio fare la guerra, lo ripeto oggi fino a domani, perché non conviene fare la guerra, voglio portare rispetto”, afferma. Se avesse voluto non lo avrebbe visto nessuno con la Di Padua, assicura. Intanto, da parte dell’ex dama non arriva, per ora, alcuna spiegazione.

Davide Donadei e Roberta Di Padua ai tempi di UeD

Cos’era successo tra Davide e Roberta nel dating show di Canale 5? Entrambi mostravano un interesse reciproco, mentre Donadei sedeva sul trono e la Di Padua nel parterre delle dame del Trono Over. Tra sguardi, balli e parole di conforto, in molti avevano notato una certa complicità. Nonostante ciò, l’ex tronista aveva concluso il suo percorso scegliendo Chiara Rabbi.

In quel periodo, Roberta aveva rilasciato un’intervista su Uomini e Donne Magazine, dove non nascondeva ciò che si era già capito.

“Davide mi piace. Non posso negare che ci sia attrazione reciproca. Ma ce n’è di strada da qui a dire che potremmo avere una storia”

Non aveva, però, escluso la possibilità di uscire con Davide per togliersi la curiosità, se lui glielo avesse chiesto. Non solo, aveva anche provocato le corteggiatrici di Donadei, tra cui Chiara, sul loro modo di fare – a detta sua – poco spontaneo.