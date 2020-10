Uomini e Donne, Roberta: duro attacco alle corteggiatrici e su Davide…

Roberta Di Padua è un volto ormai protagonista del programma di Uomini e Donne. La sua sensualità viene sempre notata dai cavalieri, ma lei sente il bisogno di essere amata per quello che è dentro. In una nuova intervista sul Magazine della trasmissione, anticipa che quest’anno sarà più severa. Le piacciono tutte le sue rotondità e sente che la sua femminilità fa parte della sua essenza. E ovviamente non può parlare dell’unione tra il Trono Classico e il Trono Over, avvenuta quest’anno. Da casa, Roberta ha sempre seguito i giovani e per lei è, dunque, bello ritrovarsi in studio con loro, soprattutto perché ha la possibilità di assistere alle dinamiche molto diverse che si creano. Ma più si va avanti e più la Di Padua non può non notare la distanza che c’è tra le ragazze e le donne. Ed è a questo punto che Roberta riserva alle corteggiatrici non poche critiche. In particolare, secondo la dama le giovani presenti nel programma stanno sbagliando, in quando non vivrebbero l’emozione del momento. A detta sua, sarebbero troppo preoccupate dal giudizio altrui.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua riserva un attacco alle corteggiatrici e parla di Davide Donadei

Roberta Di Padua non risparmia le corteggiatrici, a cui riserva non poche critiche. “Le vedo molto impostate, bramano di dimostrare di essere donne. Noi siamo più spontanee“, dichiara in questa sua nuova intervista. La dama fa presente che ora le carte si stanno mischiando e, in particolare, ricorda che si è già creato un triangolo amoroso nel programma – quello composto da Armando Incarnato, Gianluca De Mattei e Lucrezia – con l’unione del Trono Classico e del Trono Over. La Di Padua non può non parlare del tronista Davide Donadei. Quest’ultimo ha mostrato più volte interesse nei confronti della dama, in particolare durante la sfilata delle dame. Oggi Roberta ammette di essere lusingata dai suoi apprezzamenti, ma non si metterebbe mai in competizione con le corteggiatrici.

Roberta Di Padua a Uomini e Donne: la confessione su Davide Donadei e su Armando Incarnato

Sebbene sembri non avere intenzione di avviare con lui una conoscenza, Roberta confessa: “Inutile negare, però, che Davide mi piaccia”. La dama ammette di trovarlo un ragazzo bellissimo e molto maturo per la sua età. La Di Padua dichiara che tra loro c’è un’attrazione reciproca ma spiega: “Da qui a dire che potremmo avere una storia ce n’è di strada”. Non chiude nessuna porta, ma crede che sia giusto che lui segua il suo percorso. Se lui le chiedesse di uscire, però, si toglierebbe sicuramente la curiosità. Roberta oggi parla anche del suo rapporto con Armando Incarnato. Non gli darebbe un’altra possibilità, ma confessa che c’è un’attrazione fisica reciproca.