Nuova registrazione e ci sono stati già forti scontri in studio: cosa si vedrà nella seconda puntata in onda a settembre

Le anticipazioni di Uomini e Donne sulla seconda puntata promettono già una stagione di scintille. I protagonisti non sono cambiati rispetto alla passata stagione, in verità. Anche oggi puntuale come sempre Lorenzo Pugnaloni ha aggiornato i suoi follower con tutte le anticipazioni sugli Over e sul Classico. Ieri c’è stata la presentazione delle due troniste, Federica Aversano e Lavinia Mauro, oggi invece hanno fatto il loro ingresso in studio i due tronisti. Anche tra loro c’è una conferma della passata stagione del Trono Classico: sul trono c’è Federico, l’ex corteggiatore di Veronica Rimondi.

Il quarto tronista si chiama Federico ed è di Roma, ma sono gli Over ad aver scatenato subito il Web con le loro prime mosse nello studio. Se ieri si è palesata la possibilità che Alessandro Vicinanza passasse dagli Over al Classico per corteggiare Federica, oggi le cose sono cambiate totalmente. Non solo Alessandro aveva espresso interesse per la bella ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, ma anche Riccardo Guarnieri. Nella registrazione di oggi Riccardo si è dichiarato a Federica! Nella registrazione di ieri c’è stato un ballo tra loro durante il quale però la tronista ha ammesso di non ricambiare l’interesse. Il motivo? Non ha gradito come si è comportato con Ida Platano.

Maria ha subito messo in guardia Riccardo: gli ha spiegato che visto il suo interesse potrebbe spostarsi nel Trono Classico e corteggiare Federica. Nel caso in cui la tronista lo eliminasse, però, dovrebbe andare a casa. A questo punto, e visto che lei ha già ammesso di non essere interessata, Riccardo ha rinunciato all’idea di corteggiare Federica. Per Guarnieri è arrivata una nuova corteggiatrice, lui in un primo momento l’ha tenuta poi ha cambiato idea.

Nel frattempo Ida e Alessandro si sentono di nuovo! Hanno fatto un’esterna insieme e c’è stato un bacio. Per l’altro Alessandro invece è arrivata una nuova signora e Pinuccia si è molto arrabbiata. Tina l’ha attaccata e ne è seguita una lite. Insomma, si è già alle solite! Gemma è uscita con il Cavaliere sceso per lei, c’è stato un bacio ma oggi lui in studio ha chiuso la conoscenza. Queste le anticipazioni di Uomini e Donne sulle troniste: Federica ha eliminato un ragazzo che ha portato in esterna, ma Lavinia lo ha tenuto.

Federica e Tina hanno litigato, ma ci sono stati altri forti scontri. Armando ha attaccato Ida per il riavvicinamento con Alessandro. Ne è derivata una forte discussione anche tra i due Cavalieri. Se queste sono le premesse sarà un’altra lunga stagione di litigi!