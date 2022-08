Si ricomincia con le anticipazioni di Uomini e Donne e le prime saltate fuori riguardano i nomi dei tronisti 2022/2023! Come di consueto la produzione non aspetta più che i tronisti vengano spifferati dal pubblico in studio, o chi per loro, alle varie pagine o siti che si occupano di anticipazioni. Da un po’ di tempo a questa parte è la produzione stessa ad annunciare i tronisti pubblicandone il video di presentazione su Witty Tv, durante la registrazione. Ed è ciò che è successo anche oggi.

Così a registrazione ancora in corso sui social si sta già chiacchierando della nuova tronista di Uomini e Donne: è Federica Aversano. Un volto di certo non nuovo al pubblico, ma molto atteso. Maria De Filippi non ha nascosto, a modo suo, di avere una specie di debole per il caratterino di Federica. Così dopo aver corteggiato Matteo Ranieri, e aver dimostrato tutta la sua personalità vivace e decisa, adesso avrà la possibilità di fare la sua scelta tra i corteggiatori.

“Sono una gran rompiscatole, sono istinto puro, ma col cuore ho imparato a contare fino a 10”, così ha esordito nel video di presentazione. Ha detto di non essere in cerca di un padre per suo figlio, di 2 anni, ma di un compagno per sé stessa. Si è commossa parlando del suo papà, venuto a mancare quando lei aveva 8 anni. Sogna una famiglia e crede molto in Uomini e Donne, per questo spera di trovare il suo “per sempre”. Federica Aversano è una nuova tronista di Uomini e Donne, ma non è l’unica. Condividerà l’avventura con un’altra ragazza, stavolta sconosciuta e già presentata anche lei su Witty.

Lavinia Mauro è il nome della seconda nuova tronista, ha 26 anni ed è di Roma. Studia Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, le mancano sei esami alla laurea. Suo papà fa l’avvocato, sua mamma è un’imprenditrice e ha una sorella, ingegnere; è molto legata alla sua famiglia. Dice di essere ansiosa, complicata, molto orgogliosa e ha sofferto in passato per amore. Si accorge subito se un ragazzo può piacerle oppure no, cerca un uomo paziente e tenace, sportivo e che faccia il primo passo. Lavinia è stata una corteggiatrice di Nicolò Brigante.

Queste le troniste, nelle prossime ore ci saranno anche anticipazioni sui tronisti di Uomini e Donne?