Mentre De Filippi cerca di far riflettere la tronista, in studio si scatena il caos e, intanto, scoppia una lite da censura

Federica Aversano viene massacrata a Uomini e Donne, nello studio di Canale 5. E ora i telespettatori capiscono perché la tronista ha scelto di abbandonare il trono. Probabilmente questo non è il momento migliore per lei di vivere questa esperienza sotto le luci dei riflettori. Inizialmente le discussioni in studio si accendono quando Gianni Sperti chiede come mai il corteggiatore Federico Breschini non è presente in studio. La stessa Aversano vorrebbe avere informazioni al riguardo e Maria De Filippi fa sapere che ha deciso di non essere presente nella registrazione.

La conduttrice, a questo punto, vuole capire se Federica sia dispiaciuta oppure no per la sua assenza. “No Maria, perché volevo che lui mi rassicurasse e poi ha fatto il pagliaccione”, afferma la tronista. Gianni Sperti, però, crede che la Aversano non abbia compreso fino in fondo ciò che Federico voleva in realtà farle capire durante la sua breve esperienza nel programma. infatti, l’opinionista credeva molto in lui.

“Era l’unico davvero interessato a te. Per come si arrabbiava, ci teneva a te. Federico è verace, di pancia. Io mi ricordo i vostri momenti, il regalo che ha fatto a tuo figlio… Gli hai detto vattene 4 o 5 volte”

A UeD si accende così un caso intorno a Federica Aversano, la quale crede invece che Federico volesse solo ottenere gli applausi e il consenso del pubblico. “Abbiamo 30 anni, mi aspetto che un uomo mi capisca. Vedo tante cose plateali”, dichiara la tronista. Ma Maria sembra essere d’accordo con Gianni, facendole notare quanto accaduto nella passata registrazione.

La tronista aveva ipotizzato che dietro ai misteriosi regali che da tempo riceve nel programma ci fosse Federico. Non solo, aveva anche commentato negativamente questi curiosi gesti. De Filippi cerca così di aprirle gli occhi: “Ma non è massacrando che metti alla prova! Tu l’hai massacrato e se n’è andato”. A sfoderare gli attacchi più forti ci pensa Tina Cipollari, che non riesce proprio a farsi piacere la Aversano.

In particolare, l’opinionista si scalda quando finisce la clip che mostra l’esterna avvenuta tra Federica e Stefano. Come sempre, la tronista si lascia andare a diverse domande, che sanno più di intervista, come fa notare anche Gianni. Soprattutto quando la Aversano afferma “Mi sono rotta le pa..e” di fronte ai continui attacchi, Tina passa davvero all’attacco.

“Ma tu che pretendi? Che loro ti rispondano delle cose così che tu puoi giustificare? Sembra che tu rimanga male delle risposte giuste! Ti condanni da sola per come ti esprimi. Tu hai rotto le pa..e! Tu non concludi niente. Stai qui per visibilità. Se non ti piacciono dillo chiaramente. Usare questi ragazzi per niente… Lei li induce a sbagliare. Sei tu assurda! Io ti ho dato il verdetto: tu rimani da sola”

Attacchi feroci riservati a Federica, che riceve importanti consigli da Maria De Filippi. La padrona di casa interviene per portare la tronista a pensare che probabilmente questo percorso non lo sta portando avanti con il giusto equilibrio.

“Però Tina ha ragione sul comportamento che hai in esterna. Di cosa hai paura? Di prendere una fregatura? E tu pensi che facendo quelle domande la fregatura non te la prendi? La prendi uguale. Se uno mente, la fregatura la prendi. Cavolo Fede, hai una vita davanti. Hai l’opportunità di sbagliare ancora. Correggimi se sbaglio, è come se tu pensassi che non puoi sbagliare per via del bambino e che se fossi sola te lo potresti permettere. Non pensi che tuo figlio preferirebbe una mamma felice anche se sbaglia? Piuttosto che una mamma inzitellita e inacidita… Non hai motivo alla tua età di avere questa incazz….a con il mondo. Ti sto dicendo, non chiuderti tanto, perché ti toglie delle cose”

Federica Aversano non riesce a trattenere le lacrime e inizia a piangere, svelando di aver ricevuto una brutta batosta con il padre di suo figlio. Non lo cita direttamente, ma conferma che dopo il parto ha avuto un periodo decisamente ‘no’. Pertanto, ha paura a fidarsi di qualcuno. Le anticipazioni rivelano che Federica ha abbandonato il trono dopo questo momento.

Uomini e Donne: Ida Platano vs Roberta Di Padua, è rissa sfiorata

Il crollo di Federica non è l’unico colpo di scena di questa puntata, andata in onda il 21 novembre 2022. Ida Platano e Roberta Di Padua danno nuovamente vita a una scena imbarazzante. In particolare, la dama di Cassino si alza in piedi quasi pronta ad alzare le mani contro la sua collega. Un triste gesto, che viene prontamente censurato. Infatti, il pubblico vede il volto di Armando Incarnato, nel momento in cui avviene il faccia a faccia tra le due.

Non è la prima volta che Ida e Roberta danno vita a una situazione così triste. “Innanzitutto non mi spavento proprio di te. Stai buona, che io non arrivo ai livelli tuoi!”, dichiara la Platano vedendo la Di Padua correre verso di lei per affrontarla. La lite non finisce qui. Nel corso della puntata, le due dame hanno ulteriori battibecchi che vedono sempre protagonisti Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza.

Mentre si trova la centro studio Federica Aversano, Riccardo lascia lo studio. Maria se ne accorge e lo fa notare, rivelando che ancora una volta Guarnieri vuole lasciare definitivamente il programma. Le anticipazioni fanno sapere che, a differenza di Ida e Alessandro, il cavaliere tarantino è ancora un volto della trasmissione.