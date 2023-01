Uomini e Donne: cade una maschera, Maria indaga sull’ex dama

rgoPaola a Uomini e Donne crea il caos nel corso delle prime puntate di questo 2023. Quella che sta andando in onda in questi giorni è la registrazione che è stata effettuata prima di Natale e, dunque, questo è ciò che è accaduto in studio qualche settimana fa. Mentre Federico Nicotera con Carola e Alice riesce a tenere alta l’attenzione sul Trono Classico, gli Over scatenano il putiferio. In particolare, al centro studio Paola e Alessandro oggi continuano a parlare della loro brevissima conoscenza già giunta al capolinea.

Nel corso della puntata andata in onda ieri, Maria De Filippi si è infastidita di fronte alle dichiarazioni del cavaliere e alle lacrime di lei. Il pubblico ha spalleggiato la padrona di casa e così anche Paola. Questo, però, fino a quando è entrata in scena la redazione. Le parole di Laura Frenna, ex corteggiatrice che lavora da qualche anno dietro le quinte del programma, hanno raccontato una versione dei fatti che ha spostato l’attenzione di tutti. In realtà, molti telespettatori sin dall’inizio non si sono fidati della versione esposta da Paola.

Secondo la versione di Alessandro a UeD, entrambi avrebbero deciso di non parlare della notte trascorsa insieme, soprattutto per una volontà di lei. Al contrario, Paola si è detta certa che sia stato invece lui a prendere questa decisione. Il fatto che la dama ha, al contrario del cavaliere, raccontato subito della notte trascorsa insieme ha portato molti a pensare che la ragione fosse la sua.

“È stata fatta una macchinazione da parte tua”, dichiara oggi Alessandro. Quest’ultimo afferma di aver avuto dei sospetti che fosse stato organizzato dalla redazione o dalla stessa Paola. Oggi è convinto che sia stata proprio la dama a pianificare la notte insieme in albergo. Gianni Sperti cambia la sua opinione e diventa una furia contro Paola.

“Non do tutta la colpa ad Alessandro. Io avrei detto ‘domani dirò tutto alla redazione e lo dirò anche in puntata’. Tu che ti metti d’accordo con lui… sei tu che sei in difetto. A questo punto, hai fatto una sceneggiata tu. Ho cambiato completamente idea. Una che ha scritto un messaggio del genere poco prima non può arrabbiarsi per la frase sul bacio a stampo”

Paola si giustifica dichiarando di aver scritto ad Alessandro su come gestire il ‘segreto’ sulla notte trascorsa insieme, poco prima della puntata, perché aveva delle speranze: “Ti ho scritto così perché speravo che tu cambiassi idea. Ti ho messo alla prova”. Molti telespettatori, però, non credono più alle sue parole, sicuri che si stia arrampicando sugli specchi.

UeD, Federico ancora diviso tra Carola e Alice

Molto attesa è la scelta di Federico Nicotera, diviso tra Carola Carpanelli e Alice Barisciani. Il tronista è ancora in alto mare e oggi si ritrova a discutere ancora con entrambi. Dopo aver visto l’esterna con Alice al concerto di Alessandra Amoroso, Maria fa sapere che Carola non vuole entrare in studio.

“Viene qui e dice ‘sto in camerino di sopra, se vuole viene a prendermi lui’. Io ho fatto in modo che stesse dietro le quinte così poteva vedere l’esterna di Alice”, queste le parole della conduttrice. Alla fine, dopo le critiche da parte della sua rivale e degli opinionisti, Carola entra in studio. “Mi dimostri che c’è immaturità da parte tua”, afferma Federico.

La maggior parte dei telespettatori continua comunque a sostenere la bionda corteggiatrice, che a detta di molti sarebbe appunto la scelta di Nicotera. Il tronista conclude la sua puntata, in quanto deve andare a lavoro, prima del previsto e decide di ballare proprio con Carola. Sembra, però, non esserci un chiarimento.

“Ti posso dire una cosa che mi viene spontanea? Sei proprio un bravo ragazzo”, afferma convinto Gianni Sperti quando Federico, prima di andare via, anticipa che andrà a recuperare Alice. Quest’ultima lascia lo studio non appena vede Nicotera pronto a ballare con Carola.

UeD, Maria torna a parlare di Pinuccia

Pinuccia Della Giovanna, dopo la famosa lite al centro studio, non è più tornata in studio. Sembra che la dama di Vigevano non sia stata più chiamata dalla redazione a prendere parte alle registrazioni. Oggi Maria De Filippi inaspettatamente torna a parlare di Pinuccia. “Alessandro l’hai più sentita a Pinuccia?”, chiede curiosa la padrona di casa ad Alessandro Rausa.

L’anziano cavaliere del Trono Over ammette di non aver più sentito la ormai ex dama. Non solo, precisa di aver bloccato il suo numero, in modo che non possa contattarlo. Maria è incredula e lui conferma: “Eh sì, ho dovuto bloccarla. Sinceramente mi dispiace, però era diventata una cosa un po’ troppo forte per me”. A questo punto, la De Filippi si chiede se oggi è più sereno e lui risponde con un ‘sì’ che fa felici tutti in studio.