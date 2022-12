Maria De Filippi come mai prima d’ora a Uomini e Donne. La conduttrice mette a tacere Pinuccia Della Giovanna, dopo aver perso completamente la pazienza. Il tutto accade quando Alessandro Rausa si lamenta per via dell’atteggiamento opprimente della dama di Vigevano. L’anziano per la prima volta si lascia andare a uno sfogo, sostenuto da tutti i presenti in studio e dai telespettatori a casa.

Inizialmente Maria cerca di ragionare con Pinuccia e Alessandro sulla questione, nel momento in cui scoppia lo scontro tra i due. Oggi, però, la padrona di casa non riesce a trattenersi e si lascia andare a un’esclamazione che porta a una standing ovation, tra applausi e urla. Della Giovanna raggiunge ancora al centro studio Alessandro, accusandolo di averla illusa.

Ma come ha sempre dichiarato, Rausa vuole bene a Pinuccia, con cui potrebbe avere solo un’amicizia e nulla di più. Nonostante sia stata sempre messa al corrente di ciò, Della Giovanna ha continuato nel tempo a telefonare Alessandro e ad arrabbiarsi ogni volta che lui parla e balla con altre dame. L’anziano cavaliere a UeD non sa più come comportarsi, non è più libero di vivere serenamente la sua vita.

“Tu però non gli vuoi bene se fai così”, afferma De Filippi parlando direttamente con Pinuccia. La dama di Vigevano, però, sembra non ascoltare nessuno e continua ad accusare Alessandro di averla illusa. Invece, Rausa è sempre stato abbastanza chiaro con lei. Con la gentilezza che lo contraddistingue, non ha mai parlato a muso duro con Della Giovanna. E forse questo ha portato nel tempo Pinuccia a continuare a sperare.

In quanto le vuole bene, l’anziano cavaliere ha sempre cercato di difenderla dagli attacchi e di non lasciarla mai sola. Pinuccia non ha mai compreso questo e ha continuato a tempestare Alessandro di telefonate e a corteggiarlo. Rausa oggi in studio chiede a Della Giovanna perché continua a comportarsi così. “Lo sai perché? Perché ti voglio bene”, risponde la dama generando la furia di Maria.

“E sti ca..i!”, risponde De Filippi. La sua esclamazione è seguita da applausi e da una standing ovation. “Dai mi voglio proprio mettere a saltare, finalmente!”, esulta Tina Cipollari, che ha sempre attaccato duramente Pinuccia. Gianni Sperti cammina a braccetto con la sua collega e urla il nome della conduttrice più volte. La dama di Vigevano torna al suo posto e non trattiene le lacrime.

L’esclamazione di Maria zittisce Della Giovanna, che però inizia a piangere. Un po’ troppo duramente e forse esagerando, Tina non si trattiene: “Chi se ne frega che piangi, strega! Sono lacrime finte! Sono lacrime di una vigliacca”. Invece, Gianni tenta di dare un consiglio ad Alessandro, che ammette di aver pensato addirittura di lasciare il programma per questa situazione: “Devi chiudere completamente e non sentirla più”.

I telespettatori, però, aspettavano di assistere al finto svenimento di Pinuccia. Le anticipazioni hanno annunciato, qualche giorno fa, che la dama avrebbe attirato l’attenzione su di sé mettendo in scena un momento abbastanza particolare. Questo oggi non va in onda. Probabilmente la redazione ha preferito tagliare la scena oppure questo momento verrà trasmesso nella puntata di domani.

UeD, De Filippi chiude così il percorso di Pinuccia

Le anticipazioni fanno anche sapere che molto probabilmente Pinuccia non tornerà più nel programma dopo quanto accaduto oggi. Ma come si arriva a questo finale? Maria riapre il discorso poco dopo, quando le acque sembrano più calme. “Però Pinuccia dobbiamo riflettere se questa trasmissione ti fa bene, perché mi sa che ti fa male”, afferma la conduttrice.

La dama di Vigevano continua a non capire e incolpa Tina. “La signora Cipollari è maleducata, non ha vergogna”. Ma la padrona di casa non ci sta e prosegue per la sua strada: “Penso che Tina abbia detto parole a te e anche tu a lei. A te non fa bene partecipare a questa trasmissione”. Questa è la conslusione a cui arriva inevitabilmente Maria.

Intanto, Pinuccia sembra non essere intenzionata a lasciare il programma e non appare d’accordo con la conduttrice. Infatti, ammette che le piace far parte della trasmissione. Gianni interviene e afferma di avere la stessa opinione di Maria. A questo punto, la conduttrice chiede ad Alessandro di essere sincero il più possibile con la dama e di farle capire che vuole la sua libertà.

“Mi dispiace, io le voglio bene come un’amica. Anche per telefono parliamo parliamo, ma non ci capiamo. Di quello che io ho detto ora tu non hai sentito niente. Voglio avere la mia libertà. Se io voglio ballare con Roberta o Cristina, non ti devi mettere in mezzo. Io prima ballavo con Michela, perché ti sei messa in mezzo? Non puoi essere possessiva con me, ti sei presa la mia libertà. Non va bene assolutamente. Vedi che ci rimane male? A me dispiace”

Interviene anche Ida Platano, la quale è ospite in studio insieme ad Alessandro Vicinanza. La parrucchiera siciliana ammette che, poco prima, ha tentato di salutare Rausa, ma Pinuccia avrebbe cercato di ostacolarli. “Potrebbe essere mia nipote Ida”, fa notare furioso l’anziano cavaliere. Il momento dedicato a Pinuccia si conclude così, ma è chiaro che – almeno per il momento – la redazione eviterà di richiamarla.