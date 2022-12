È Pinuccia Della Giovanna la dama di Uomini e Donne che non farebbe più parte del parterre. Le anticipazioni della registrazione di oggi, venerdì 9 dicembre 2022, annunciano nuovi sviluppi per i protagonisti. Ma ad attirare l’attenzione è l’assenza della dama di Vigevano, la quale è ormai uno dei volti protagonisti del Trono over di queste ultime edizioni del programma di Maria De Filippi.

Secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni con il suo profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover, Pinuccia non ha preso parte alla nuova registrazione e neanche a quella della scorsa settimana. A quanto pare, Della Giovanna non tornerà più in studio. Già la scorsa settimana, le anticipazioni segnalavano l’assenza della dama. “In teoria non tornerà più, Maria si è arrabbiata con lei in una delle puntate precedenti, che a breve vedremo, perché lei non lascia in pace Alessandro (Rausa)”, si legge.

In una delle recenti registrazioni, che ancora deve andare in onda, Pinuccia a UeD ha avuto un acceso litigio con Tina Cipollari. L’ennesimo scontro tra la dama e l’opinionista, che ha generato una situazione particolare. Non solo, pare che ‘Queen Mary’ questa volta abbia davvero perso la pazienza con Pinuccia, perché continua a cercare attenzioni da parte di Alessandro, il quale più volte ha palesato di volere con lei solo un’amicizia.

I presenti in studio e molti telespettatori credono che per gentilezza Rausa non riesca a chiudere la porta in faccia a Pinuccia. Lo scorso anno, molti si chiedevano perché Maria ci tenesse così tanto alla dama di Vigevano. Il motivo, secondo le indiscrezioni, sarebbe legato a una certa somiglianza tra la dama e la mamma della conduttrice. Questa volta, però, sembra che De Filippi non sia riuscita a chiudere un occhio.

Anticipazioni UeD, Riccardo Guarnieri: il palo ben servito di Gloria

Dopo aver chiuso la loro conoscenza, in settimana Riccardo Guarnieri ha raggiunto Gloria, cercando di attirare il più possibile la sua attenzione. Infatti, si è recato sotto casa della dama accompagnato dal nipote. Gloria, però, sembra non voler dare alcuna possibilità al cavaliere tarantino, tanto che si è rifiutata di scendere sotto casa per via di un impegno.

Gemma Galgani è ancora alla ricerca dell’amore, dopo la delusione provata con Mario. La dama torinese non si perde d’animo e nella registrazione di oggi ha ballato con un nuovo cavaliere più giovane di lei, 52enne che si chiama Alessandro.

Per quanto riguarda il Trono Classico, Maria non ha fatto entrare Lavinia Mauro e Federico Nicotera. Dunque, su questi due tronisti non ci sono novità al momento. Solo Federico Dainese ha avuto modo di parlare del suo percorso al centro studio.

Il tronista è stato assente nella passata registrazione, in quanto ha avuto il Covid-19. Ha fatto “una bellissima esterna” con Vincenza, che ha infastidito molto Elena. Infatti, in studio tra loro sono nate delle discussioni, sebbene fosse uscito in esterna anche con lei.

La registrazioni del 2022 vanno avanti. Pare che si registrerà fino al 22 dicembre e i telespettatori ora attendono di scoprire se e quando chi tra i tronisti farà la sua scelta prima di Natale.