Uomini e Donne, De Filippi una furia! Gemma smaschera Mario

Gemma Galgani a Uomini e Donne smaschera Mario in studio. La dama torinese si è ritrovata ad affrontare una situazione spiacevole e abbastanza particolare. Oggi racconta tutto, guardandolo negli occhi. Maria De Filippi fa sedere al centro studio Mario, a cui permette di raccontare cos’è accaduto tra loro negli ultimi giorni. Il cavaliere spiega che c’è stato qualche bacetto e che hanno cenato insieme subito dopo la precedente registrazione. A questo punto, prima di far entrare Gemma in studio, Maria anticipa che è successo qualcos’altro.

La Galgani conferma di aver cenato con lui in albergo, dove però le avrebbe detto qualcosa che l’hanno insospettita. “Mi ha detto che voleva andare piano e che c’era una sorta di amicizia, che ovviamente non è adeguato alla trasmissione”, racconta Gemma. Dopo di che, la dama confessa che ci sono stati dei baci passionali nella hall della hotel, prima di salutarsi.

“Mi ha detto che la prossima volta avremmo dovuto passare momenti più intimi e che dovevamo passare la notte insieme. Non c’era nulla di romantico in queste parole”, continua Gemma a UeD. Dopo questi momenti trascorsi insieme, la dama si è premurata a inviare un messaggio a Mario per sapere se fosse arrivato a casa. Sul treno, però, il cavaliere non le ha dato alcuna risposta.

Pertanto, per avere sue notizie, la Galgani ha deciso di chiamarlo. La chiamata è stata spesso disturbata, per via delle gallerie. A un certo punto, lui credeva di aver chiuso la telefonata e ha iniziato a parlare con Alessandro Rausa, anche lui in viaggio sul trono. Da questo momento in poi, Gemma scopre una realtà che non si aspettava.

“La linea cade o meno, non si capisce. Pensavo ci fossimo congedati e invece la telefonata prosegue e mi rendo conto che non stava parlando con me, ma con un’altra persona con cui si è confrontato, Alessandro. La trovo una cosa ignobile, anche per quello che stavi dicendo su di me. Hai detto: ‘Ho fatto tutto il treno cercando Pamela e non sono riuscito a trovarla’. Tu incalzavi Alessandro cercando di avere da lui delle informazioni, a parte le cose che hai detto su di me”

Pare che Mario abbia chiesto sul treno ad Alessandro come funziona davvero il programma. Inoltre, si sarebbe messo alla ricerca di una giovane dama come Pamela. Quest’ultima in studio spiega che tra loro non c’è mai stato niente, semplicemente si conoscono perché entrambi salentini. Anche lei, infatti, appare abbastanza perplessa da tutto questo. Gemma prosegue, intanto, con il suo racconto.

“Alessandro non riusciva a parlare. Lui ti ha detto: ‘Se stai uscendo con Gemma non puoi frequentare altre persone, ma dovresti contattare la redazione’. Lui non voleva parlare e te lo diceva. Ma ti rendi conto? Ma tu sei una pessima persona proprio! Ma cosa nascondi dentro di te? Ha detto che non riusciva a sopportarmi perché io gli stavo con il fiato addosso. Hai anche detto ad Alessandro: ‘Meno male che ieri sera ho detto che siamo solo amici, perché questa settimana la terrò calma’. Poi sei sparito completamente”

Gemma oggi non riesce a capire come mai sia uscito con lei. Anzi, in realtà ha le idee abbastanza chiare al riguardo. La stessa Galgani racconta un episodio particolare. Pare che abbia scoperto, nei giorni scorsi, tramite lo stesso Alessandro, che la nuora di quest’ultimo gli avrebbe consigliato di ‘agganciarsi’ a lei per ottenere visibilità. “Ma che sono una navicella io?”, chiede oggi Gemma, furiosa.

Gianni Sperti ammette di essere davvero rimasto spiazzato da tutto questo. “Alessandro io ho sentito tutto il tuo disagio“, prosegue Gemma. Ed ecco che Rausa conferma: “Io gliel’ho detto a Mario che non volevo parlare. Io non ho detto niente. Io gli ho solo detto: ‘Non farmi parlare'”. La Galgani è sempre più furiosa: “Vergognati, hai cercato di sfruttare un uomo come lui per sapere come funziona qui”.

Mario si giustifica affermando che la sua intenzione era solo quella di avere dei consigli da parte di Alessandro e cerca anche di smentire il racconto di Gemma, non riuscendoci. Dopo di che, il cavaliere chiede scusa alla dama, che non accetta assolutamente. “La sera prima mi baciavi davanti a tutti con passione”, fa notare la Galgani fuori di sé.

Gianni Sperti interviene ancora dicendosi sempre sconvolto: “Hai fatto una figuraccia e mi dispiace che l’ha fatto una persona di una certa età. Chi recita qua dentro esce fuori prima o poi”.

UeD, Gemma incastra Mario: la scelta di De Filippi

Cosa pensa Maria di tutta questa storia? La padrona di casa ammette di non vedere malizia nella volontà di Mario di scoprire come funziona il programma attraverso Alessandro. La De Filippi crede che sia molto più grave “la presa in giro verso una donna, come stai facendo”. La conduttrice sottolinea il fatto che la sera prima Mario ha baciato con passione Gemma per poi salire sul treno e accusarla parlando con un’altra persona. Non solo, la padrona di casa fa notare che il cavaliere ha anche cercato Pamela su quel treno.

Non finisce qui. De Filippi indaga e vuole sapere se Alessandro effettivamente conferma il racconto di Gemma. “Era un po’ curioso di sapere le cose come vanno. Ha parlato male di Gemma? Non posso dire niente dai”, dichiara il cavaliere. La risposta di Rausa non è esplicita, ma rappresenta una chiara conferma. La situazione è abbastanza chiara, ma Maria non vuole cacciare via dal programma Mario in modo diretto.

Nonostante questo, la conduttrice crede che lo stesso cavaliere dovrebbe capire da solo che è il caso di andare via senza che lei arrivi a mandarlo via.

“Farei così, Gemma tu torna a sederti. Non voglio fare il processo. Tu sai cosa hai detto Mario. Non sono una persona che mette alla porta nessuno. Non lo faccio a casa mia e neanche qua. Vorrei che fossi tu a riflettere su cosa fare”

Cosa fa Mario? Torna a sedersi al suo posto, cosa che fa infuriare Tina Cipollari: “Non mi sembra proprio il caso”. L’atteggiamento del cavaliere non piace per nulla. Maria si comporta da vera signora non cacciandolo in malo modo dal programma per direttissima, vista anche la sua età. Lui dovrebbe rispettare la conduttrice e rendersi conto che è il caso di andare via.

Al contrario, come se niente fosse, torna a sedere nel parterre. Non solo, chiede addirittura alla De Filippi di potersi alzare per avvicinarsi a Gemma, sorridendo. La padrona di casa non gli dà alcuna risposta. Ci pensano Gemma e Tina a fermalo. “Per me dovresti andartene, voglio vedere qui chi si avvicina a te”, dichiara la Galgani.

Solo qualche settimana fa, Maria cercava di aprire gli occhi a Gemma con un altro cavaliere che sembrava volesse solo usarla per visibilità.

De Filippi smonta Biagio a UeD: la sfuriata

Per Maria i problemi in questa puntata non finiscono qui. Si torna a parlare della questione con protagonisti Biagio Di Maro e Silvia. La scorsa settimana il cavaliere è stato attaccato molto per via del suo comportamento con la dama. Subito dopo quella registrazione, Biagio la ricontatta. Tina Cipollari si scaglia anche contro Silvia, ritenendo che dovrebbe ormai aver capito che tipo di atteggiamento ha. Maria diventa una furia contro Biagio.

“Il problema non è chi è Biagio. Ma che ha creduto a una persona che aveva vissuto la sua stessa esperienza. Quando tu Biagio la chiami e le chiede di poter continuare, ma continuare cosa? Cosa deve continuare con te? Dimmi che deve continuare con te! Biagio se lei c’era la scorsa volta non te ne poteva fregar di meno. Hai ballato con una e con l’altra e hai attaccato Paola quando ti ha dato il due di picche! La cosa centrale non è che tu hai chiesto il numero a Paola è che a te non te ne frega niente di lei. Per lei la cosa centrale è quello che ha visto, non Paola”

Non termina qui il rimprovero a Biagio della De Filippi. La padrona di casa non riesce a trattenersi e si scaglia contro il cavaliere una volta per tutte.