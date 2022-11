Uomini e Donne, Maria salva una Gemma stordita: giù le maschere

A Uomini e Donne, Gemma Galgani appare imbambolata quando si ritrova di fronte a Franco. Facendo il punto della situazione, Maria De Filippi invita la dama torinese a sedere al centro studio per raccontare come sta procedendo la sua conoscenza con il nuovo cavaliere, più giovane di lei. Quest’ultimo, va precisato, sta conoscendo anche Stefania. La conduttrice manda in onda la clip che vede Gemma e Franco trascorrere una serata insieme. Nessuno, però, in studio crede che il cavaliere sia davvero interessato alla celebre dama e anche Maria è convinta di questo.

Più di una persona in puntata cerca di aprire gli occhi alla Galgani, su richiesta della De Filippi. ‘Queen Mary’ fa parlare anche Ida Platano, che ha le idee abbastanza chiare: “Cosa penso? Che non gli sei piaciuta amore mio, si percepiva”. La sua amica ha questa percezione, un po’ come tutti, ma Gemma continua sulla sua strada e appare stordita. Infatti, pare non capire, fino all’ultimo, che in realtà Franco non è interessato a lei. Basti pensare che, come fa notare la conduttrice, lo stesso cavaliere ammette di non aver avuto il pensiero di baciarla, di non provare per lei attrazione fisica e di avere dei dubbi su come potrebbe andare avanti questa conoscenza.

“Gemma ma tu pensi davvero che gli puoi piacere?”, così inizialmente Maria a UeD tenta di svegliare Gemma, che sembra vivere in un sogno. A complicare la situazione ci pensa Stefania, che appare dubbioso: “Se loro proseguono, allora non è solo curiosità per Franco”. A questo punto, interviene nuovamente Ida, che cerca di aiutare l’amica a uscire da questa situazione: “Lui è uscito con te solo per cortesia”. Gianni Sperti, però, ha un’altra idea, con cui sembra smascherare definitivamente Franco!

UeD, Gianni smaschera Franco: Maria ‘salva’ Gemma

Gianni ha un pensiero ben preciso su Franco, che corrisponde in effetti a ciò che tutti pensano tra i presenti in studio e i telespettatori.

“Non è cortesia la sua! Franco sta usando Gemma per stare al centro dello studio! Lui è cosciente di quello che sta facendo. Pensa i programmi che si è fatto. A Gemma basta che le fanno una moina…”

A questo punto, sembra proprio che la maschera di Franco sia caduta, visto che neanche lui riesce a dare una risposta sensata a questa accusa. Maria crede che le parole di Gianni possano finalmente aver aiutato Gemma a capire come stanno le cose. Ma niente, la Galgani continua a credere che il cavaliere sia davvero interessato a lei: “Non può stare 45 minuti al telefono…”.

De Filippi chiede così a Franco se ricorda come Gemma era vestita la sera precedente durante la loro cena. Parte l’applauso dei presenti in studio e il cavaliere sembra, però, descrivere l’outfit della Galgani, in linea generale. La conduttrice non si ferma, anzi si agita vedendo la dama torinese imbambolata. “Tu ci credi in questa ipotetica storia che può nascere?”, le chiede Maria, facendole notare tutti gli aspetti negativi.

“Io ci credo, perché so come siamo stati ieri e come siamo al telefono. C’è un mondo che si allarga ogni volta che ci parliamo”, dichiara imperterrita Gemma. Gianni le fa notare, però, che questo tipo di rapporto può nascere anche tra due amici. Interviene anche Armando Incarnato, che nella puntata di ieri ha stracciato Alessio Campoli, facendo notare un particolare su Franco.

“Come mai tu non avevi chiesto il numero di Gemma?”, chiede il cavaliere napoletano. Ma Franco conferma semplicemente: “È lei che mi ha lasciato il numero”. La questione non viene risolta, perché Maria vuole a tutti i costi aiutare la Galgani a evitare l’ennesima delusione, visto che è chiaro a tutti l’intento del cavaliere.

“Hai sentito parlare tutti, tutti dicono che lui non prova interesse per te. Si vedrà settimana prossima… Lei non capisce… Gemma, io faccio intervenire tutti perché mi sembra brutto dirtelo io. Te lo sta dicendo anche lui”

Finalmente Gemma Galgani riesce a tornare nel mondo reale e a capire che lo stesso Franco ha ammesso, girandoci un po’ intorno, di non provare un particolare interesse. Di sicuro, il cavaliere ha cavalcato l’onda, come hanno fatto tantissimi altri cavalieri prima di lui con Gemma. Alla fine, la dama torinese arriva alla saggia conclusione che non le interessa affatto avere un’amicizia. Franco, come si poteva immaginare, non si scompone più di tanto.