Uomini e Donne, Lavinia distrutta: Armando straccia Campoli!

La puntata di Uomini e Donne vede protagonista Lavinia Mauro, che affronta alcuni problemi con Alessio Campoli. In suo soccorso arriva Armando Incarnato, che durante questa edizione sta prendendo consensi su consensi da parte dei telespettatori. Stranamente, infatti, in questi mesi sono tanti gli utenti sui social network che si dicono d’accordo con le opinioni espresse dal cavaliere napoletano. Certo, va precisato che non è un opinionista ufficiale, ma sa gestire questo ruolo all’interno del programma dal parterre dei cavalieri.

Già in una delle passate puntate, sempre durante la fase dedicata al Trono Classico, Armando era riuscito inaspettatamente a conquistare il favore del pubblico. Questa volta accade lo stesso e molti si dicono sconvolti nel dover dare ragione a Incarnato, che è indubbiamente uno dei volti più discussi di sempre sui social. Ovviamente, c’è ancora chi – nonostante questo – non vogliono dargli ragione. Il tutto prende inizio oggi quando Lavinia Mauro si confronta con Alessio Campoli, l’ex corteggiatore e scelta di Angela Nasti.

È stata la stessa tronista di UeD a chiedere alla redazione di chiamare il ragazzo romano alla sua corte. Il forte carattere del corteggiatore diventa molto evidente nel corso della puntata di oggi. Alcuni suoi atteggiamenti vengono criticati apertamente dai presenti in studio. In particolare, Gianni Sperti crede che da parte di Alessio non ci sia un interesse reale. In effetti, la stessa Lavinia fa notare che Campoli neppure la guarda in faccia.

I due hanno trascorso una bellissima esterna. Per questo motivo, la Mauro era convinta che in studio si sarebbero ritrovati con il sorriso. Invece, Campoli prende le difese dell’altro corteggiatore, che porta il suo stesso nome, Alessio. Più volte Lavinia gli chiede di non interessarsi al percorso del suo collega e ammette che non si aspettava di vederlo furioso.

UeD: Armando si prende la scena, Campoli se ne torna a casa

“Il tuo sembra un pretesto”, dichiara Lavinia, la quale gli chiede se è davvero interessato oppure no. Di fronte a questa domanda, Campoli si altera ulteriormente e si scaglia contro la Mauro, lamentandosi del fatto di aver ricevuto da parte sua più volte questa domanda. “Se sono qui seduto, vuol dire che sono interessato”, afferma duramente Alessio.

A questo punto, Armando Incarnato decide di intervenire per aiutare Lavinia in questo momento di difficoltà. Il cavaliere napoletano, come molti altri, nota la tosse nervosa della Mauro, che ha sempre dichiarato di avere problemi con attacchi di panico e crisi nervose. Per questo motivo, utilizza sempre in studio un ventaglio per farsi aria nei momenti di forte ansia.

Proprio per via di queste sue fragilità, secondo Armando, Alessio dovrebbe cercare di trattare Lavinia con più gentilezza. Non si tratta di cambiare il proprio carattere, bensì di comprendere chi si ha di fronte. Lo stesso Incarnato non è mai apparso una persona molto carina nei modi. Infatti, lui stesso fa notare di essere come Alessio un uomo rude.

Nonostante questo, fa presente di essersi sempre rapportato in questo modo con persone del suo stesso carattere. Nel caso di Campoli, però Lavinia è una persona che durante le discussioni si trova in difficoltà e a confermarlo è il suo ventaglio e la tosse nervosa.

“Ma stai a casa a vedere la Roma allora! È una ragazza con cui bisogna comportarsi con delicatezza. Non vedi che da un’ora tossisce? Le fragilità che ha lei passeranno, è un periodo”

Probabilmente il problema di base è che Alessio e Lavinia non hanno caratteri che potrebbero combaciare nella vita reale. Infatti, Campoli quando è arrivato in studio la prima volta ha chiaramente detto che Federica Aversano corrispondeva di più al suo prototipo di ragazza. Gianni Sperti è d’accordo con il discorso di Armando e aggiunge anche altro.

“Con lei dovete avere un po’ di tatto. Dovete dire le cose in modo diverso, restando voi stessi. Per me sei poco interessato, stai guardando le parti negative di lei”

Alessio Campoli è in difficoltà e non sa cosa fare. Il corteggiatore non ha colpe fondamentalmente:

“Io al discorso che ha fatto Armando non è che non ci ho mai pensato. Io se discuto con una persone non è che la aggredisco, è il mio modo di litigare e discutere con una persone. Dall’altra parte però ho sempre avuto una persona come me”.

A questo punto, Lavinia si reca dietro le quinte e torna poco dopo con gli occhi lucidi. Maria De Filippi non può non intervenire e rassicura innanzitutto Alessio: “Non ti devi preoccupare, se non ti piace una ragazza, non ti piace e basta. Tu quando scegli Federica, è già un segno”. La Mauro cerca comunque di trattenere Campoli alla sua corte, ma Gianni sottolinea che nella vita non bisogna mai elemosinare un amore.

Alla fine, Alessio lascia lo studio e va via, lasciando Lavinia in preda allo sconforto. “Ho le mie fragilità, ma non sono tutto. Non è che io non ho un carattere forte”, ci tiene a precisare la tronista. Le anticipazioni fanno sapere che Lavinia, dopo questa puntata, è andata a riprendere Campoli!

Mamma miaaa Armando on dire questa stagione! Sempre sul pezzo e con le domande giuste #uominiedonne pic.twitter.com/7IRJpL1iSd — LaCommendatrice (@lacommendatrice) November 9, 2022

ARMANDO:” STAI A CASA A VEDERE LA ROMA E NON TRATTARE COSÌ LAVINIA”#uominiedonne pic.twitter.com/w77rxNvcUJ — Anastasia???? (@missanastasiaax) November 9, 2022

DIOOO ARMANDO QUESTO INTERVENTO MOLTO GIUSTO #uominiedonne — ♡????????????????????????????????????♡☃️ (@Cody__Allen) November 9, 2022

Ma tu vedi se mi tocca dar ragione ad Armando.

INCREDIBILE.#UominieDonne — .Dile????. (@Cisr18) November 9, 2022