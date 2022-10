UeD, Armando demolisce Federica e sul web accade l’inaspettato!

Cosa succede a Federica Aversano a Uomini e Donne? A dire la sua, questa volta, ci pensa Armando Incarnato. In questo periodo, inaspettatamente, il cavaliere napoletano sta raccogliendo consensi durante i suoi interventi. Gli stessi telespettatori che oggi si trovano d’accordo con le sue parole, si dicono increduli. Infatti, Armando non riusciva mai a ricevere l’applauso del pubblico da casa. Ma ecco che oggi la maggior parte del pubblico applaude al suo intervento, anche se c’è comunque qualcuno che ha da ridire sulle sue continue intromissioni. Anzi, la stessa Federica è d’accordo con il pensiero di Incarnato!

“Allora perché non diventa opinionista?” e ancora “Parla lui che è lì da sei anni”. Per il momento, però, la maggior parte dei commenti sui social network sono inaspettatamente positivi. Cosa sta accadendo? Federica Aversano si trova al centro studio e Maria De Filippi manda in onda la sua prima esterna con Giuseppe, l’ex cavaliere che si è esposto per conoscerla. Questa, però, è stata la loro ultima uscita, in quanto la tronista decide oggi di eliminarlo e di mettere già fine alla loro conoscenza: “Non c’è stato feeling”.

In tutto questo, Federico Dainese a Uomini e Donne si dice stufo. Il corteggiatore, che sin da subito ha dimostrato di avere un carattere abbastanza tosto, si scaglia apertamente contro Federica, senza pensarci due volte.

“Tu sei una bella attrice. Hai detto che sei stata bene con me e poi nell’esterna con Giuseppe hai detto che nessuno ti ha colpito. Dici ‘A’ e poi ‘B’. L’altra volta sono stato zitto e oggi parlo io. Torno a casa con un pensiero positivo e poi mi lasci a casa una settimana”

“Nessuno mi ha fatto sbam, perché sennò ti avrei limonato”, dichiara la Aversano. Federica continua, parlando con Gabriele, il quale da tre settimane non viene portato in esterna. Il modo in cui affronta la questione la tronista, porta Federico a reagire ancora. “Come cambia il colore della sedia per le persone”, afferma il corteggiatore facendo riferimento alle forti reazioni che lei stessa aveva quando era una corteggiatrice.

La puntata va avanti con Maria che annuncia il ritorno di Alessio Campoli, ex corteggiatore e scelta di Angela Nasti. Quest’ultimo è stato chiamato dalla redazione su richiesta da Lavinia Mauro, ma non lo sa. Quando gli viene chiesto per chi avrebbe una preferenza, Alessio fa il nome di Federica e subito dopo Maria rivela che dietro al suo ritorno c’è, invece, Lavinia.

Nonostante ciò, De Filippi vuole sapere se la Aversano sarebbe interessata a conoscere Campoli. La tronista appare dubbiosa e non sa dare una risposta certa. A questo punto, interviene Armando.

“Il percorso di Federica non lo sto capendo, le sue mi sembrano uscite ‘tanto per’. Non ti possono piacere tutti. Ha ragione Federico. Fai le cose ‘tanto per’. Questo è un mio pensiero, può darsi che mi sbaglio”

L’intervento di Incarnato genera, però, un risultato inatteso. La stessa tronista si ritrova a dargli ragione, in quanto è riuscito esattamente a leggere ciò che le sta accadendo nel programma quest’anno. Federica Aversano non trattiene le lacrime e ammette che lei stessa ha parlato delle difficoltà che sta affrontando nel suo percorso con la redazione.

“Sto facendo fatica. Non puoi vedere le cose così. Quello che hai pensato tu, l’ho detto io ieri. Però sto facendo fatica. Hai toccato un punto… Io non riesco, anche io mi faccio delle domande, forse sbaglio io o forse è ancora troppo presto. Però anche io non sto capendo il mio percorso”

Le lacrime di Federica toccano un po’ tutti in studio, anche lo stesso Armando che si dice dispiaciuto. Ida Platano le consiglia di mettere un po’ l’orgoglio da parte. Ma le sue parole non bastano, perché Federico lascia lo studio e va via dopo un battibecco con la tronista, che non fa alcun passo indietro. Secondo Maria e Gianni è il corteggiatore a sbagliare.

Invece, Tina Cipollari – che non appoggia particolarmente la Aversano – crede che il problema è il modo con cui Federica si pone. “Resterò solo a vita che devo dire. Mia madre ha detto: ‘Ha ragione Tina non troverai mai nessuno'”, spiega la Aversano cercando di trovare una risposta al suo problema.

Oddio Armando che mi consola anche Federica cioè quest' uomo è fantastico ahahahaha

Lui è così prezioso ,Tiní gli sta ingiustamente rubando il posto ????#uominiedonne — Rossella????⚡???? (@RossellaMaienza) October 28, 2022

Ma come è che diamo, danno, tutti ragione ad Armando ultimamente? #uominiedonne pic.twitter.com/LWSOl7ecRR — Daniela (@Pescetta_) October 28, 2022