Uomini e Donne, Tina non fa sconti: “Ecco su chi ho grandi dubbi”

Tina Cipollari si svela dietro le quinte di Uomini e Donne. Con la sua schiettezza e la sua ironia l’opinionista non fa sconti a nessuno nel corso della nuova intervista sul Magazine dedicato al programma. Inizia parlando dei tronisti e ammettendo che l’unica su cui ha dei grandi dubbi è Federica Aversano. L’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, in realtà, non ha mai convinto Tina. Confessa che della tronista non la convince “proprio niente”. Non ha un’opinione positiva, anzi. Esprime un commento abbastanza negativo nei riguardi della Aversano.

In effetti, anche nel corso delle prime puntate di questa nuova edizione, Tina non ha mai nascosto il suo pensiero su Federica e oggi conferma tutto.

“Non mi piace come si pone nei confronti dei suoi corteggiatori. Mi sembra una ragazza alla ricerca dell’uomo impossibile. Non sa nemmeno lei quello che realmente vuole. Io penso che a lei non piaccia nessuno dei ragazzi che sono lì, farebbe prima a eliminarli tutti e ricominciare da capo. Alla fine, secondo me, se continua con questo atteggiamento, resterà con un pugno di mosche in mano”

Passando al Trono Over, con chi farebbe un aperitivo se dovesse scegliere tra Gemma Galgani, Ida Platano e Roberta Di Padua. Ebbene, ridendo Tina ammette che tra le tre dame sceglierebbe la prima, con cui ormai da anni c’è un rapporto di astio. Ultimamente tra loro ci sono meno battibecchi e c’è chi addirittura nelle passate edizioni ha ipotizzato che tra Gemma e Tina in realtà ci sia un’amicizia lontano dalle luci dei riflettori.

“Tra le tre sceglierei Gemma, è l’unica a potermi dare qualche consiglio sull’amore (ride), ma soprattutto mi piacerebbe chiederle qual è il segreto per conquistare un uomo, e come si fa per tenerlo legato a sé (ride)”

Non farebbe, invece, alcuna scelta tra Fabio il fotografo e Armando Incarnato: “Preferirei la clausura!”. Di sicuro Tina Cipollari a UeD non si è mai pentita di aver dato un’opinione troppo forte in questi anni. Se c’è una cosa di cui va fiera è proprio il fatto che non si pente mai. Solo di una cosa dichiara di essersi pentita: “Con alcuni dei partecipanti sono stata troppo buona”.

E se un giorno uno dei suoi figli decidesse di fare il tronista o il corteggiatore? L’opinionista consiglierebbe loro di “non tener conto del pensiero degli altri e di seguire unicamente il loro cuore”. Tina parla anche del suo privato, ammettendo che a lei è successo “almeno due volte” di innamorarsi al primo sguardo. Ma perché nel programma di Maria De Filippi ci sono alcune persone che passano anni nel parterre senza trovare l’amore? Ecco cosa pensa la Cipollari.

“Intanto perché Uomini e Donne non è un’agenzia matrimoniale, e poi perché ci sono diverse tipologie di persone che prendono parte al programma. C’è chi è in studio solo per giocare, perché interessato alla notorietà, chi è troppo esigente, perché pretende di conquistare… guardate Gemma! Poi c’è chi purtroppo è sfortunato, e non riesce a trovare la persona giusta. Sa chi trova l’amore? Tutti quelli che non si arrendono e lo vogliono davvero!”

Infine, Tina conclude l’intervista svelando che per lei la storia d’amore più bella del mondo è quella di Romeo e Giulietta di William Shakespeare.