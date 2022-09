Uomini e Donne: Maria sbrocca, Tina e Federica salvano i troni

Maria De Filippi perde la pazienza a Uomini e Donne. Nel corso della puntata, la conduttrice torna a parlare di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Gran parte del pubblico si dice stanco di vedere ancora i due protagonisti del Trono Over al centro della scena. In effetti, ogni volta, non si arriva mai a una conclusione, ma solo a scontri e dibattiti. Si torna a parlare di loro quando Tinì fa notare che Ida non è una bambina che non sa come avvengono determinate dinamiche. L’opinionista si riferisce alle continue intromissioni di Armando Incarnato, che a detta sua si preoccuperebbe troppo.

Il cavaliere napoletano ieri si è scagliato anche contro Ida dopo aver saputo della sua uscita con Alessandro Vicinanza, conquistando addirittura il pubblico. “Io questo non lo posso accettare, tu sei una donna capace di intendere e di volere”, fa presente Tinì, raccogliendo anche lei l’applauso. A questo punto, magicamente, il discorso finisce su Ida e Riccardo. In particolare, Maria appare davvero furiosa con il cavaliere tarantino. Alza il tono della sua voce e si scaglia contro il Guarnieri.

“A te sembra normale? Allora, la richiami per l’ennesima volta per parlare. E lei ti dice in puntata: ‘Mi richiami senza dirmi niente’. E tu le dici: ‘Ma ho parlato per un’ora’. Evidentemente quello che hai detto per un’ora non è quello che voleva sentirsi dire. Magari ‘sono innamorato ancora di te’. Se tu questo discorso lo avessi fatto, avresti passato l’estate con lei. Immagino già cosa le hai detto!”

Maria a UeD sbrocca contro Riccardo, il quale si dice infastidito per come Ida invece ha trattato Alessandro. Crede che abbia riservato a Vicinanza un trattamento diverso, visto che durante la loro uscita si sono baciati e non hanno discusso. A questo punto, la padrona di casa decide di esporre il suo punto di vista sul rapporto che c’è tra Riccardo e Ida oggi.

“Voi non vi capite, perché lei parla inglese e tu francese. Io al posto suo la penserei uguale. Quando ti vedo ballare con Federica, che devo pensare? Che sei ancora interessato? Perché ti rode che ha baciato Alessandro? Non capisci che lei è fatta così. Se lei deve capire te, perché tu non capisci lei?”

Questo discorso la De Filippi continua a farlo con rabbia. Cerca, ancora una volta, di far riflettere il Guarnieri, ma alzando sempre di più il tono della voce. A un certo punto, arriva anche a schiacciare Ida Platano, raccogliendo l’applauso dei telespettatori a casa. Sebbene la difenda sempre, questa volta, la conduttrice fa presente un suo particolare pensiero sul comportamento della dama bresciana.

“Perché lei è uscita ieri con Alessandro secondo te? Svegliati! Io ho fatto una premessa, ma tu non ci arrivi mai! Non vorrei dire una stupidaggine Ida, forse è meglio che me la tengo. Io sono qui che guardo e vedo due monitor: tu che balli con Federica, lei che balla con Alessandro. A volte sembri una 15enne, scusami se te lo dico ma questo te lo devo dire, ti comporti da 15enne!”

Uomini e Donne, Tina Cipollari smonta Federica Aversano

C’è antipatia tra Tina e Federica Aversano, questo ormai è un dettaglio certo. La nuova tronista lo ammette in studio mentre sta discutendo con l’opinionista. Le risponde a tono, senza pensarci due volte. Non trattiene il suo disappunto di fronte ai feroci attacchi.

“Hai questa maschera, che tutto ti scivola addosso. Questo tuo modo di porti, con questa prepotenza, non ti porterà da nessuna parte!”

Federica non riesce a trattenersi a questo punto: “Me lo sta dicendo la donna più prepotente che ho mai visto in televisione”. Ma Tina non si ferma, anzi. A detta sua, la Aversano non avrebbe carisma, sarebbe scostante e anche antipatica. Non solo, le fa presente che la parte più bella di una persona “è il carattere”. Invece, la tronista le fa presente che una persona umile e che in realtà neanche la conosce.

L’astio che provano potrebbe salvare il Trono Classico, che da qualche anno non attira più come un tempo l’attenzione del pubblico. Tronisti e corteggiatori sono stati affossati dai colpi di scena dei protagonisti del Trono Over. Tina Cipollari, ultimamente, non ha più commentato le vicende del Trono Classico. In questa nuova edizione dello show sembra più coinvolta dai giovani e l’antipatia che prova nei confronti di Federica potrebbe davvero aiutare a risollevare la versione classica del programma.

Intanto, il pubblico di Canale 5 conosce i due nuovi tronisti Federico Dainese e Federico Nicotera. Entrambi hanno modo di scoprire chi sono le corteggiatrici scelte dalla redazione.

